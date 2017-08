Benevento: Baroni ne convoca 22, contro la Sampdoria Puscas al fianco di Coda

Source photo: corrieredellosport.it

Tutto pronto per Sampdoria-Benevento, gara storica che di fatto aprirà la prima, magica stagione delle Streghe nella massima competizione calcistica italiana. Per meglio affrontare la delicata sfida contro i blucerchiati, Baroni dovrebbe affidarsi ad un equilibrato 4-4-2, che dovrebbe reggere l'urto di un collettivo meglio dotato tecnicamente e più rodato per la Serie A. Davanti all'ex Belec, difesa a quattro composta da Letizia, Lucioni, Costa e Venuti. Per la retroguardia a quattro, due dubbi comunque per l'ex tecnico del Novara: Costa e Venuti, infatti, potrebbero cedere il posto a Camporese e Di Chiara.

A centrocampo, invece, confermati Cataldi e Viola, che potrebbe però essere sostituito da Del Pinto. Sulle fasce laterali, le frecce Ciciretti e D'Alessandro, che dovranno aprire il gioco servendo poi le due punte da ottima posizione. Pochi dubbi, poi, per l'attacco, dove Puscas e Coda dovranno bucare Puggioni. Occhi puntati proprio sull'ex giocatore della Salernitana, che dopo la felice parentesi in granata cercherà di farsi valere anche nel miglior campionato nazionale. L'ultima esperienza di Coda in A, con il Parma nella stagione 2014/15, non fu molto felice, considerando le sole due reti messe a segno in diciotto gare. Fermatosi per un problema fisico, invece, Ceravolo.

Sul mercato, non si ferma la ricerca di un attaccante, tassello importante che dovrà assicurare una buona dose di reti ad un collettivo voglioso di stupire e di salvarsi. Come ampiamente detto da mesi a questa parte, i campani avrebbero messo gli occhi su Leonardo Pavoletti ed Alessandro Matri, profili esperti e ad oggi difficilmente raggiungibili. Mentre il secondo vorrebbe giocarsi le proprie chances al Sassuolo, infatti, il primo non vorrebbe abbassarsi eccessivamente l'ingaggio, sondando il terreno per soluzioni economicamente favorevoli. Come terza soluzione, si sonda Iemmello, che con il Mitra e Falcinelli potrebbe correre il serio rischio di non giocare.

ECCO DUNQUE I CONVOCATI DI BARONI:

Portieri: Belec (1), Brignoli (22), Piscitelli (12).

Difensori: Lucioni (5), Gyamfi (18), Camporese (15), Venuti (23), Letizia (3), Di Chiara (17), Djimsiti (6), Costa (21), Gravillon (95).

Centrocampisti: Del Pinto (4), Viola (14), Cataldi (8), Donnarumma (98), D'Alessandro (7).

Attaccanti: Brignola (99), Ciciretti (10), Puscas (32), Coda (11), Cissé (19)