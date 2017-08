Il Crotone ricomincia dal Milan, Nicola: "Vogliamo stupire ancora tutti"

Davide Nicola, ilcrotonese.it

Il Crotone non è più una neopromossa come nella scorsa stagione, ma questo non cambia gli obiettivi della squadra di Davide Nicola per la stagione che sta per cominciare. La voglia di raggiungere un'altra volta la salvezza è tanta, così come di stupire ancora una volta un po' tutti quelli che vedono i calabresi fra i principali candidati per la retrocessione da qui alla fine del campionato. I calabresi hanno voglia di ribaltare ancora i pronostici e le griglie di partenza.

Il primo esame non è dei più semplici, però, perchè allo Scida, dichiarato agibile solo nelle scorse ore, arriva il nuovo e ambizioso Milan di Vincenzo Montella. Nicola presenta così la sfida in conferenza stampa: "Umiltà, lavoro ed entusiasmo sono le nostre parole d’ordine per affrontare questa stagione. Ad iniziare dal Milan. Oggi ho visto le griglie di partenza del campionato che ci danno sempre negli ultimi posti. Mi trovano d’accordo anche se quest’anno conosciamo la categoria e sappiamo chi incontreremo. Come l’anno scorso è una grande sfida: siamo come quella gazzella che ogni mattina deve correre per non essere sbranata. Noi dobbiamo metterci sotto e correre nella consapevolezza che non possiamo competere con le prime, ma con l’entusiasmo di voler vedere dove possiamo arrivare. Vorremmo stupire gli altri e noi stessi. So che allenare il Crotone è difficilissimo, ma questo mi stimola e mi entusiasma".

Pochi dubbi nel definire il nuovo Milan che sta nascendo dal mercato: "Sono uno squadrone e la goleada in Europa League non credo che possa farli distrarre ed arrivare a Crotone sottovalutandoci. Nessuna squadra di quel livello lo farebbe". In casa Crotone c'è qualche dubbio di formazione e Nicola chiede ai tifosi di avere un po' di pazienza per una squadra ancora in costruzione: "Noi siamo in costruzione, non siamo prontissimi ma abbiamo già calciatori che sanno cosa fare e come muoversi. La nostra forza deve essere il gruppo in senso lato: nel gruppo comprendiamo anche i tifosi che so che si sono abbonati in tanti e che saranno importanti nella nostra stagione. Più ne avremo meglio sarà". Avere la spinta dello Scida già dalla prima giornata di campionato potrebbe essere un dettaglio molto importante nel corso della stagione che sta per cominciare.