Spal e Semplici al debutto. La conferenza stampa

Benevento e Semplici al debutto. La conferenza stampa - Source: Valerio Pennicino/Getty Images Europe

Inizia contro una big il cammino in A della Spal. Impatto forte, un incrocio esterno sulla carta proibitivo. Sbarco nella capitale, domani, alle 20.45, il fischio d'inizio. La Spal divide il campo con la Lazio di Simone Inzaghi, forte di un trofeo in bacheca e reduce da un'annata straordinaria quanto inattesa. Semplici replica alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza della vigilia con estrema calma, sottolinea le difficoltà attuali, ma gonfia il petto quando parla dei suoi ragazzi. Obiettivo salvezza, non può essere altrimenti. Il mercato è in divenire, di oggi gli innesti di Borriello e Salamon, la squadra al momento da rifinire. Occorre sopperire alle carenze tecniche con una prestazione d'insieme maiuscola, prima di tornare sul prato amico e lì costruire la possibile permanenza tra i grandi.

"C’è grande aspettativa, abbiamo voglia di dimostrare di essere all’altezza di questa competizione. Siamo sereni nonostante la rosa sia ancora in costruzione. Lo scorso anno è stato un campionato anomalo, la quota salvezza adesso si alzerà ed il nostro obiettivo sono i quaranta punti. In tanti ci danno tra le retrocesse e, come l’anno scorso, cercheremo di smentire queste voci sul campo mettendo in mostra le nostre qualità. Dovremo esser bravi a capire i momenti nei quali rimanere compatti, il ‘Paolo Mazza’ dovrà essere determinante anche grazie alla spinta del nostro pubblico".

Non manca una nota sull'undici rivale. Semplici ripercorre il successo biancoceleste con la Juventus - Murgia per il 3-2 decisivo al tramonto - ma chiede una prestazione di carattere. Si può costruire un'impresa solo attraverso ordine e consapevolezza, sacrificio ed attenzione. La Spal è chiaramente di caratura diversa rispetto alla Lazio, ma può comunque complicare il cammino di Inzaghi.

"La Lazio ha già dimostrato di essere in forma battendo la Juventus nella Supercoppa Italiana, dovremo affrontare la gara senza timori reverenziali, rimanendo consapevoli delle nostre qualità. La squadra di mister Inzaghi è in salute e possiede grandi qualità tecniche e fisiche, in casa poi hanno una marcia in più"