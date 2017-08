Sassuolo - Genoa, tra ambizione e riscatto

Sasol Genoa

Tra ambizione, voglia di crescere ed affermarsi, e riscatto, dopo una stagione vissuta in sordina, tra mille problemi di svariata natura, Sassuolo e Genoa si ritrovano a sfidarsi, ai nastri di partenza della nuova stagione, al Mapei Stadium.

I neroverdi hanno superato un'altra estate senza particolari scossoni strutturali, con la rosa che è stata confermata in toto fatta eccezione la partenza sponda Roma di Gregoire Defrel e Lorenzo Pellegrini. A sostituire l'ex Cesena l'eroe di Crotone, Diego Falcinelli, per certi versi migliore del transalpino da centravanti puro, da bomber di razza d'area, aspetto che è spesso mancato alla squadra di Di Francesco. Già, Di Francesco. La novità principale della stagione degli emiliani sarà l'assenza in panchina del tecnico pescarese, sostituito da un giovane rampante, quel Christian Bucchi che a Perugia ha messo in mostra qualità e idee che deve confermare anche su una panchina di A. Quest'ultimo potrà ripartire da molte certezze, quelle di una squadra che sostanzialmente si conosce a memoria, aspetto da non sottovalutare nella fase di costruzione di una nuova avventura.

Di contro il Genoa che, dopo la salvezza stentata della passata annata, prova a ripartire nonostante le scarsissime certezze societarie. Al timone del Grifone il condottiero Ivan Juric, che potrà contare su alcuni dei protagonisti dell'ultima stagione e su alcuni innesti di valore. Il ritorno di Bertolacci potrebbe dare qualità alla mediana, che appare tuttavia leggera nella fase di interdizione. In attesa della chiusura del mercato - in entrambi i sensi di marcia - e del recupero di Lapadula, il croato deve fare di necessità virtù, e provare a pungolare l'orgoglio di una squadra apparsa fin troppo ferita nell'animo negli ultimi mesi.

Le ultime dai campi

Bucchi riparte dal 4-3-3 di Di Francesco, come ampiamente annunciato dall'ex tecnico del Perugia, al quale però ha apportato alcune modifiche - più tattiche che altro - con gli interpreti che sono rimasti praticamente gli stessi. Consigli tra i pali, Lirola, Cannavaro, Acerbi e Peluso la linea a quattro, Missiroli e Duncan ai lati di Magnanelli in mediana, mentre la qualità di Politano e Berardi sarà al servizio di Falcinelli, unica novità al posto di Defrel.

Altrettanto solito è il 3-4-3 di stampo gasperiniano di Ivan Juric. Biraschi, Rossettini e Gentiletti a protezione dei pali difesi dal rientrante Perin. Lazovic e Laxalt favoriti per una maglia da titolare sugli esterni, mentre Bertolacci - cavallo di ritorno - affiancherà Miguel Veloso in posizione centrale. Galabinov al posto di Lapadula da centravanti, con Pandev, Ninkovic, Taarabt e Rigoni a giocarsi due posti davanti.

Le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Mangnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano. All.: Bucchi

Genoa (3-4-3): Perin; Biraschi, Rossettini, Gentiletti; Lazovic, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Pandev, Galabinov, Rigoni. All.: Juric