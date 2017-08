Serie B: Empoli e Ternana scatenate, il Parma ci prova per Matri

Non si ferma la frenesia di mercato dell'Empoli, società retrocessa decisa a rinforzare notevolmente la rosa per risalire in Serie A nel tempo minore possibile. Partendo dal pacchetto offensivo, ceduto Pucciarelli, i toscani avrebbero messo gli occhi su Federico Dionisi, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Frosinone e deciso a mettersi alla prova in un club importante. Il primo obiettivo dei toscani, Antenucci, difficilmente accetterà una "retrocessione personale", motivo che sta spingendo i toscani a dirottare sul classe '87 ciociaro. Ufficiale, poi, l'ingaggio a titolo definitivo del gioiellino Ismael Bennacer, che con l'Arsenal non è riuscito a mettersi in evidenza. Ceduto al PAOK Salonicco, inoltre, Omar El Kaddouri, che in Grecia proverà definitivamente ad esplodere.

Dalla Fiorentina, il Pescara preleva invece Jaime Baez, esterno offensivo classe 1995 che con Zdenek Zeman troverà un ambiente adatto a potenziare le proprie abilità tecniche. Con lo Spezia, nella passata stagione, l'uruguayano ha disputato ben venti sfide, segnando in un'occasione. Avrebbe del clamoroso, poi, un ipotetico passaggio dal Sassuolo al Parma di Alessandro Matri, attaccante che potrebbe diventare un vero e proprio lusso per il campionato cadetto di Lega B. Il problema, per i ducali, sarebbe però l'ingaggio dell'e attaccante di Milan e Juventus, ad oggi ancora incerto di un posto da titolare con la casacca neroverde. Il Parma propone comunque un triennale, il Mitra ci pensa.

Ha davvero moltissimi ammiratori, inoltre, Karamoko Cissé, attaccante esterno del Benevento che difficilmente troverà spazio in Serie A. Possente fisicamente ma abile anche nel dribbling, Cissé è stato recentemente cercato anche dalla Salernitana, che rinforzerebbe così un pacchetto offensivo impoveritosi dopo le cessioni di Massimo Coda, finito proprio nel Sannio, e di Alfredo Donnarumma, ingaggiato dall'Empoli. Non si ferma, infine, la serie di acquisti della Ternana, che ha praticamente chiuso per Roberto Vitiello, difensore classe '83 che, con il Palermo, si è ritagliato il proprio spazio nella massima competizione calcistica italiana.