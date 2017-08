Benevento - Kone e Hiljemark le due opzioni per l'ultimo colpo di mercato

Kone con la maglia del Bologna / LaPresse

Il Benevento perde 2-1 contro la Sampdoria, ma convince. Aspettando la prossima partita contro il Bologna, la società campana lavora sul mercato per cercare rinforzi. Durante la prima giornata si sono notate alcune lacune soprattutto a centrocampo; servono ricambi dunque, per affrontare la faticosa stagione che attende i giallorossi. Nonostante la socetà abbia rinforzato la rosa con acquisti come di Chiara, D'Alessandro e Cataldi, il ds Di Somma continua a cercare altri profili adeguati per le esigenze del mister Baroni.

In un modulo come il 4-4-2 D'Alessandro utilizza, nel suo ruolo, gran parte delle proprie energie, quindi è essenziale un sostituto per far rifiatare il talentuoso ex Atalanta. Inoltre il centrocampo potrebbe essere ulteriormente rinvigorito anche nella parte interna, ecco perchè ormai da un po' di tempo gli stregoni stanno trattando con l'Udinese per il calciatore greco Panagiotis Kone. Ottimo centrocampista può giocare sia da trequartista che in un ruolo più esterno come quello di ala destra, le sue qualità hanno impressionato particolarmente Baroni. La società vorrebbe arrivare al greco ex Bologna tramite la formula del prestito, ma la trattativa, che sembrava essere ormai agli sgoccioli, è rimasta in stallo, può sbloccarsi solamente con il ritorno del presidente Vigorito in Italia.

Un'alternativa a Kone sarebbe il centrocampista ex Palermo Oscar Hiljemark. Il Genoa ha già accettato la richiesta del prestito con diritto di riscatto e ora spetta al centrocampista svedese la decisione di accettare o meno la proposta del club campano. Hiljemark è un centrocampista di qualità che ha giocato sia da mediano che da trequartista, all'interno del centrocampo giallorosso un giocatore come lui potrebbe essere essenziale viste le difficoltà riscontrate nelle ultime partite. Una trattativa che sicuramente potrebbe essere alla portata del Benevento, si attendono aggiornamenti.