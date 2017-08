Crotone - A Nicola manca ancora una punta, che potrebbe essere un under-20 italiano

Cutrone obiettivo del Crotone, ma il Milan vorebbe tenerlo. Fonte. http://www.ilmilanista.it

Mentre la squadra si riprende dalla pesante sconfitta interna subita contro il Milan (prevedibile, visto che i rossoneri hanno decisamente alzato il livello della propria rosa), la società è ancora a caccia degli ultimi tasselli da dare a Nicola per giocarsi le sue chance di salvezza. Serve un difensore ma, soprattutto, si cerca un attaccante, visto che oltre a Budimir e Trotta, i due titolari, c'è il solo Simy come vera alternativa di ruolo. Data la limitata disponibilità economica degli Squali, la ricerca è orientata soprattutto verso i giovani talenti under-20, in particolare italiani, presenti negli organici dei top club. Infatti i nomi più caldi attualmente sono quelli di Cutrone del Milan, Pinamonti dell'Inter e Tumminello della Roma. Tutti però presentano delle difficoltà non da poco per concludere la trattativa.

Partendo da Cutrone, in gol proprio all'esordio contro il Crotone, il Milan non sarebbe intenzionato a cederlo, visto che in avanti alla fine dovevano arrivare due attaccanti, ma pare che invece l' "unico" innesto sarà Kalinic, con la giovane punta che potrebbe quindi avere più spazio di quanto si pensasse. I Pitagorici hanno comunque fatto una richiesta formale per il prestito e ora la cosa non dipende più da loro, come spiegato dal DS Ursino durante la presentazione della squadra: "Ce la metteremo tutta ma non dipende più da noi, ma dalla squadra di appartenenza: vogliamo prenderlo, l'abbiamo cercato costantemente e speriamo di riuscirci la prossima settimana". La prima alternativa è Pinamonti dell'Inter, ma anche qui la propietaria del cartellino sembra restia a dar via il proprio gioiellino, che si è seduto in panchina nella prima giornata di campionato. Forse i nerazzurri potrebbero aprire ad un prestito, ma non di certo ad un diritto di riscatto. Ultimo nome della lista è quello di Marco Tumminello, attaccante della squadra primavera della Roma che sta mostrando un buon feeling con la rete e sta facendo la trafila delle giovanili azzurre. Anche qui i giallorossi potrebbero essere interessati ad un prestito, ma difficilmente permetteranno l'inserimento di un diritto di riscatto.

Gli occhi del Crotone sono però puntati anche sulla difesa. Stando alle ultime indiscrezioni, Pavlovic non sarebbe una prima scelta per Giampaolo alla Sampdoria e quindi i Pitagorici ci starebbero facendo più di qualche pensiero per rinforzare la catena di sinistra. Per quanto riguarda il pacchetto di difensori centrali invece piace il rumeno classe '92 Tosca del Real Betis.