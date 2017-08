Sassuolo, in uscita Iemmello e Matri. Pavoletti li sostituisce?

Pietro Iemmello al centro dell'immagine; a destra c'è Alessandro Matri. Sono entrambi in uscita dal Sassuolo. | sassuolocalcionews.it

Quella del Sassuolo è stata un'estate finora un po' anonima. Sia sul mercato, dove non sono arrivati colpi molto rilevanti dopo l'arrivo di Cristian Bucchi in panchina, sia in campo, dove al debutto in campionato i neroverdi hanno offerto una prova piuttosto noiosa. Tuttavia, bisogna tenere gli occhi aperti: gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere di grande movimento in Emilia, dove ci sono diverse operazioni attive, in particolare in attacco.

Il reparto offensivo verrà prima di tutto sfoltito. Ha già salutato Defrel, con direzione Roma; non farà lo stesso percorso Domenico Berardi, per cui proprio oggi Squinzi ha detto "no" all'approccio di Monchi, ds giallorosso. Le uscite saranno di peso leggermente inferiore rispetto a quelle sopracitate: in primis c'è Pietro Iemmello con le valigie pronte. Un'operazione a titolo definitivo da circa 5 milioni di euro porterà l'italiano di nuovo a Sud (dopo l'esperienza brillante a Foggia): la cifra verrà infatti sborsata dal Benevento, che ha già da diverse settimane l'accordo col giocatore. Per questo affare siamo ormai alle battute finali.

Altro giocatore comunque in uscita resta Alessandro Matri. L'ex Juventus e Milan, reduce da 31 presenze ed 8 gol nella scorsa stagione, non ha intenzione di essere una riserva - com'era previsto per lui - ed ha accettato una sola delle proposte ricevute, quella del Parma. I crociati giocano in Serie B, ma potranno garantire al ragazzo quasi lo stesso ingaggio che percepisce attualmente, pari a circa un milione di euro: questo non era nelle disponibilità di tutte le altre contendenti. La dirigenza romagnola ha chiesto alcuni giorni, però, prima di dare il via libera alla definizione dell'affare anche sotto l'aspetto del prezzo del cartellino, per essere certa che, una volta venduto il secondo centravanti in pochi giorni, ci sia la possibilità di accaparrarsi un sostituto.

E il nome più rilevante, fra le tante possibilità, è quello di Leonardo Pavoletti. L'attaccante è stato pagato 18 milioni di euro a gennaio dal Napoli, dove però non ha trovato spazio: pur di ricevere una valorizzazione, Aurelio De Laurentiis ha aperto ad un prestito, ma pretende che la società che si farà avanti paghi interamente l'ingaggio dell'ex Varese, che nella sua carriera ha già vestito in due stagioni non consecutive la maglia neroverde. Il Sassuolo è pronto a farsi sotto e sfidare la concorrenza del Cagliari e dalla Liga, che però sembra possa già essere superata nelle prossime ore. Con questo acquisto e la compresenza di Diego Falcinelli, l'attacco emiliano sarebbe completo ed assolutamente di livello.