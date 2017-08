Serie A, 2°giornata: le designazioni arbitrali

Irrati, www.spaziocalcio.it

La 2° giornata di Serie A è alle porte ed inizierà sabato alle ore 18:00 con il match tra Benevento e Bologna affidato a Calvarese. Alla medesima ora altro confronto, decisamente più importante, tra Genoa e Juventus, con statistiche da brividi a favore del grifone. A dirigere la gara sarà Banti.

Il big match delle 20:45 tra Roma ed Inter verrà diretto da Irrati. Spalletti incontrerà la sua ex squadra e sicuramente non vorrà fare brutta figura davanti ai suoi ex giocatori, Di Francesco dovrà invece essere bravo a battere la squadra nerazzurra per cercare conferme. Il Milan, domenica sera, giocherà a San Siro contro il Cagliari di Rastelli che cercherà i 3 punti dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus. Gara diretta da Pairetto.

Altro incontro di primo livello quello di domenica sera tra Napoli e Atalanta. Al San Paolo la truppa di Sarri dovrà necessariamente portare i 3 punti a casa per far sì che il periodo positivo continui. I bergamaschi cercheranno di ritornare sulla strada giusta dopo il k.o con la Roma. Ad arbitrare il match sarà Di Bello.

Qui il quadro completo.

Serie A, 2° giornata

BENEVENTO-BOLOGNA CALVARESE PASSERI-BOTTEGONI IV: CHIFFI VAR: GAVILLUCCI AVAR: DI PAOLO

GENOA-JUVENTUS BANTI TEGONI-CARBONE IV: PASQUA VAR: FABBRI AVAR: LA PENNA

ROMA-INTER IRRATI MELI-DI LIBERATORE IV: MARESCA VAR: ORSATO AVAR: AURELIANO

TORINO-SASSUOLO MAZZOLENI TONOLINI-GORI IV: MARTINELLI VAR: ROCCHI AVAR: PINZANI

CHIEVO-LAZIO MANGANIELLO FIORITO-TOLFO IV: ROS VAR: GIACOMELLI AVAR: GIUA

CROTONE-H.VERONA GUIDA RANGHETTI-ZAPPATORE IV: DI MARTINO VAR: TAGLIAVENTO AVAR: FORNEAU

FIORENTINA-SAMPDORIA DOVERI LO CICERO-DE MEO IV: AURELIANO VAR: ABISSO AVAR: MINELLI

MILAN-CAGLIARI PAIRETTO PRETI-LIBERTI IV: SERRA VAR. MASSA AVAR: GHERSINI

NAPOLI-ATALANTA DI BELLO CRISPO-TASSO IV: DI PAOLO VAR: DAMATO AVAR: CHIFFI

SPAL-UDINESE VALERI GIALLATINI-DOBOSZ IV: BARONI VAR: MARIANI AVAR: RAPUANO