Serie B - il punto sulle ultime trattative

Mentre la nuova stagione di Lega B ha ufficialmente aperto i battenti, non si ferma il turbine vorticoso del mercato, con le ventidue formazioni del campionato cadetto impegnate a rinforzarsi con gli ultimi puntellamenti. Tra i collettivi vogliosi di rinascita, particolarmente attivo il Carpi, che dall’Empoli preleva ufficialmente il terzino Bittante, ex Avellino. Nonostante le parole di fiducia del ragazzo, che aveva sperato di giocarsi le proprie chances in Toscana, ecco il comunicato ufficiale del club romagnolo: Il Carpi FC 1909 comunica l’acquisizione dall’Empoli FC del diritto alle prestazioni sportive di Luca Bittante, che approda in biancorosso a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 con diritto d’opzione. Indosserà la maglia numero 20.

Pazza idea Corvia, invece, per la Virtus Entella Chiavari, a caccia di un bomber dopo l’allontanamento di Ciccio Caputo. L’ex Latina, uno dei pochi a salvarsi nella disastrata scorsa annata nerazzurra, porterebbe esperienza e voglia di rivalsa, conditi da una vena realizzati lontana dall’essere secca e priva di pulsioni. Data l’esperienza dell’attaccante, i liguri dovranno duellare sul mercato con Cesena e Venezia, ugualmente intenzionati ad assicurarsi le prestazioni di Corvia. Sempre parlando di prime punte, è forte l'interesse del Bari per Cacia, che con l'Ascoli ha trovato la propria dimensione. Attaccante navigato, Cacia potrebbe realmente fare bene anche in un club di spessore come quello barese, contribuendo con le sue reti alla tanta agognata promozione che, da anni, ossessiona i galletti.

Cerca un portiere, invece, il Brescia, che avrebbe messo gli occhi su Pelagotti, in uscita dall'Empoli. Un ingaggio importante, per un portiere che ha voglia di mettersi in mostra. Tra le neo-promosse, infine, colpaccio del Foggia, che si assicura le prestazioni sportive di Francesco Nicastro, in uscita dal Perugia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante sosterrà nel pomeriggio le visite mediche a Villa Stuart, firmando in seguito il proprio contratto. Dalla prossima settimana, dunque, Stroppa potrà abbracciare un altro giocatore di spessore.