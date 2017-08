Benevento - Bologna, le formazioni ufficiali (foto Mario Taddeo)

Tutto pronto allo stadio Ciro Vigorito di Benevento per l'esordio della squadra sannita in Serie A. Dopo la sconfitta rimediata a Marassi contro la Sampdoria, la squadra di Baroni ospita tra le mura amiche il Bologna di Roberto Donadoni, reduce dal pareggio interno rimediato contro il Torino. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i due allenatori hanno ufficializzato le scelte di formazione in vista del fischio d'inizio, scegliendo i rispettivi undici che scenderanno in campo dal primo minuto.

Conferma per Coda davanti, al suo fianco la sorpresa è Ceravolo, con Ciciretti e D'Alessandro ai lati di Del Pinto e Cataldi. Di Chiara al posto di Letizia a sinistra, mentre Venuti agirà dalla parte opposta. Costa e Lucioni centrali, Belec in porta.

Benevento (4-4-2): Belec; Venuti, Costa, Lucioni, Di Chiara; Ciciretti, Del Pinto, Cataldi, D'Alessandro; Coda, Ceravolo. Allenatore: Baroni.

Tutto confermato anche per Donadoni, che tuttavia rinuncia a Gonzalez per schierare Maietta in coppia con De Maio davanti a Mirante. Torosidis e Masina sulle fasce, Taider, Donsah e Poli in mediana con il tridente offensivo che sarà formato da Verdi, Destro e Di Francesco.

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, De Maio, Maietta, Masina; Taider, Donsah, Poli; Verdi, Destro, Di Francesco. Allenatore: Donadoni.