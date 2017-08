Crotone-Verona, riscatto e speranza

Fonte immagine: Yahoo Sport

Crotone e Verona, squadre differenti unite per ora da un destino molto simile: tre schiaffi presi in casa alla prima giornata ed una forte candidatura alla retrocessione finale che solo il corso delle giornate può cancellare. Dopo l'insuccesso nelle prime uscite, con i calabresi sconfitti dal Milan per 0-3 ed in inferiorità numerica per 85 minuti e gli scaligeri battuti 1-3 dal Napoli con soltanto la reazione d'orgoglio finale da salvare, entrambe le compagini vogliono riscatto, vogliono punti per guadagnarsi la permanenza in Serie A. E' solo la seconda giornata, ma i punti ed il risultato potrebbero rivelarsi pesanti - se non decisivi - a maggio.

Dai campi

Nicola è chiamato a due cambi obbligati rispetto all'undici visto contro il Milan una settimana fa: in difesa Ceccherini sconta il turno di squalifica conseguenza del cartellino rosso rimediato domenica, mentre Rohden a causa di un fastidio dovrebbe essere out, così come lo sono Nalini e Tonev. In difesa, al posto dell'ex Livorno, dovrebbe giocare Ajeti, che completerebbe con Cabrera la coppia centrale davanti a Cordaz, con Faraoni e Martella confermati sulle fasce. A centrocampo la coppia formata da Barberis e Mandragora dovrebbe rimanere intatta, mentre Stoian va verso la conferma a sinistra; a destra, invece, Izco sembra favorito su Sampirisi. Davanti si riparte dalla coppia formata da Trotta e Budimir.

Pecchia, invece, ripristina al centro del proprio attacco Giampaolo Pazzini, dopo l'esclusione a sorpresa - con polemica - di una settimana fa. Il bomber ex Fiorentina e Atalanta, tra le altre, sarà affiancato da Cerci e da Daniele Verde, con Bessa che scala nei tre di centrocampo insieme a Buchel e Valoti, favoriti su Zuculini e Zaccagni. Romulo si abbassa invece da terzino destro e, con Souprayen a sinistra e la coppia centrale Caceres-Heurtaux, completa la difesa davanti a Nicolas. Assenti Franco Zuculini, Brosco e Bianchetti, in forte dubbio Ferrari.

Crotone (4-4-2) - Cordaz; Faraoni, Ajeti, Cabrera, Martella; Izco, Mandragora, Barberis, Stoian; Budimir, Trotta. All. Nicola

Verona (4-3-3) - Nicolas; Romulo, Caceres, Heurtaux, Souprayen; Valoti, Buchel, Bessa; Cerci, Pazzini, Verde. All. Pecchia