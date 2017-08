Google Plus

Serie A, ultima settimana di mercato: al via il valzer degli attaccanti

Gente che viene, gente che va, canta Lorenzo Jovanotti. E' il caso di alcuni calciatori che, ai margini dei progetti di alcune squadre, cercano negli ultimi giorni di mercato una nuova destinazione nella quale mettersi in mostra. E' il caso, tra gli altri, di Leonardo Pavoletti, terzo centravanti nelle gerarchie di Maurizio Sarri dell'attacco del suo Napoli. Sulle tracce dell'ex Genoa ci sono oramai da tempo Cagliari, a caccia di un sostituto di Marco Borriello, e Sassuolo, che nelle ultime ore avrebbe pensato al livornese per affiancare Falcinelli di punta. Le richieste del Napoli ad entrambe le squadre sono le stesse: trasferimento definitivo per una cifra prossima alla dozzina di milioni di euro, oppure un prestito oneroso a circa due milioni.

I sardi sembravano oramai essere ad un passo dal centravanti livornese, ma l'inserimento del Sassuolo potrebbe sconvolgere i piani di Pavoletti, il quale sembrava essere prossimo ad accettare la destinazione sarda. Gli emiliani, dal proprio canto, ci provano perché sia Iemmello che Matri hanno pronte le valigie per volare verso una nuova destinazione: il primo è oramai prossimo a sposare la causa del Benevento, con i sanniti che rinforzerebbero il reparto offensivo con l'ex Foggia affiancandolo ai vari Puscas, Coda e Ceravolo; discorso differente per Matri, che ha un accordo con il Parma ma la cui cessione è stata congelata a causa delle difficoltà di arrivare ad un sostituto. Pavoletti, per l'appunto.

Qualora dovesse sbloccarsi la cessione del livornese il domino è pronto a partire, con un altro centravanti, Filip Djordjevic, che aspetta ansioso una chiamata. Il Cagliari, nel caso in cui non dovesse riuscire a centrare l'acquisto di Pavoletti, potrebbe virare sull'attaccante serbo in uscita da mesi dalla Lazio, sempre più ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi. Ancora poche ore ed il valzer delle punte si chiuderà, con ogni pedina che troverà una nuova location nella quale provare ad imporsi.