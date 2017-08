Benevento, idee Maxi Lopez e Castan per rinforzare la rosa

Maxi Lopez, nel mirino del Benevento

Dopo aver racimolato zero punti in due partite, il Benevento di Marco Baroni ha la necessità di muoversi sul mercato per puntellare la rosa con giocatori di esperienza nel massimo campionato italiano. Per questo la dirigenza campana, dopo aver visto sfumare l'ipotesi Matri, accasatosi a Parma, starebbe puntando forte su Maxi Lopez per l'attacco.

L'idea sarebbe infatti arrivata dopo aver visto sfumare anche la pista Iemmello che ha rifiutato la destinazione giallorossa, e in queste ore si starebbero intensificando i contatti fra Benevento e Torino per il concretizzarsi della trattativa. Una trattativa che ha comunque alcuni scogli, primo fra tutti le richieste del giocatore argentino. Il numero 11 granata infatti, dovrà certamente abbassare le sue pretese rispetto a quanto guadagna in Piemonte per poter approdare in giallorosso. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.

Non è solamente l'attacco però a dover essere rinforzato. Le prime due giornate hanno dimostrato come nella squadra di Baroni siano presenti diversi problemi legati al reparto difensivo, per questo la società si sta muovendo alla caccia di un centrale esperto, e la descrizione calza a pennello col nome di Leandro Castan. Giocatore seguito anche dal Girona, in uscita dalla Roma, interessa molto ai giallorossi campani che avrebbero bussato alla porta di Monchi per avere il calciatore, possibilmente con la formula del prestito. Difficile arrivare invece ad Antei, per il quale il Sassuolo chiede troppo. Anche per questa trattativa, sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.