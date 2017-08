UFFICIALE: Samuel Armenteros è un nuovo attaccante del Benevento

Samuel Armenteros è un nuovo calciatore del Benevento. Ora la notizia ha assunto anche i crismi dell'ufficialità. L'attaccante è nato in Svezia, a Goteborg il 27 maggio del 1990, ma ha origini cubane. In questo momento è impegnato con la Nazionale svedese nelle qualificazioni per i Mondiali del 2018, ma subito dopo aver assolto gli impegni con la Nazionale scandinava, giungerà nel Sannio e si metterà a disposizione dell'allenatore Marco Baroni per preparare la prossima sfida, quella del Vigorito contro il Torino.

Armenteros l'anno scorso ha giocato 29 partite con l'Heracles Almelo, segnando 19 gol, questo a testimonianza che il club giallorosso ha ingaggiato una punta che vede bene la porta, ed ha in dote un buon fiuto per il gol. Resta da capire se riuscirà ad ambientarsi sin da subito nel nostro campionato, ben più tattico e con meno spazi a disposizione dei centravanti, rispetto all'Eredivisie.

L’Heracles Almelo, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, in data odierna ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per la cessione di Samuel Armenteros al Benevento. A breve, è atteso il comunicato ufficiale anche da parte della compagine campana.