Crotone, via Acosty e Dussenne. Ufficiale anche l'arrivo di Romero, Tumminello firma nel pomeriggio

L'immagine con cui è stato annunciato l'arrivo di Aristoteles Romero. | FC Crotone.

Il Crotone sta vivendo in maniera molto intensa il deadline day del 2017. Già un anno fa, in questa giornata arrivò un colpo pesante come l'arrivo di Diego Falcinelli in prestito, rivelatosi poi fondamentale per la permanenza in Serie A: quest'anno, invece, la giornata è iniziata prima di tutto con due cessioni, anche se non di prima categoria, comunicate in nottata ufficialmente.

Leggiamo il comunicato dei calabresi a riguardo: "Il Football Club Crotone comunica di aver concluso ufficialmente due operazioni di mercato in uscita:

– Il centrocampista Maxwell Acosty è stato ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, all’HNK Rijeka;

– Il difensore Noe Dussenne è stato ceduto a titolo temporaneo al Gent". Per l'africano, il totale della cifra dovrebbe essere vicino al milione di euro. Il belga invece andrà via solo per un anno e gratuitamente.

In seguito è arrivato un colpo in entrata, per cui la trattativa sta andando avanti a dire il vero da parecchio tempo. Si tratta del neo-debuttante con la Nazionale statunitense Aristoteles Romero: "Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Aristoteles Romero che arriva dal Mineros de Guayana. Romero si è legato alla società rossoblù per 4 stagioni, con scadenza al 30 Giugno 2021". Il giocatore avrà la maglia numero 8.

Un'altra news riguardo i rossoblù è attesa in serata, quando dovrebbe arrivare l'ufficialità del nuovo arrivo in attacco. La scelta è infatti ricaduta su Marco Tumminello, attaccante della Roma che a breve interromperà il ritiro con la Nazionale under-20 per andare a svolgere le visite mediche di rito e poi firmare il suo nuovo contratto, che lo legherà ai calabresi per un anno (con la formula del prestito secco). Lo ha confermato anche il direttore sportivo Ursino, come riportato da TuttoMercatoWeb: "Posso confermare il prestito: dovremmo depositare il contratto nelle prossime ore". C'è attesa anche riguardo alla questione terzino sinistro: sembra che nelle ultime ore si sia fatto il nome di Ali Adnan dell'Udinese, per cui in corsa c'è anche il Sassuolo. La priorità resta però Daniel Pavlovic della Sampdoria, per cui si stanno mantenendo vivi i contatti ma non ci sono grosse novità.