Panathinaikos a pesca in Serie A: presi ufficialmente Mounier ed Hiljemark

Oscar Hiljemark all'annuncio con il suo nuovo club. | Panathinaikos, Twitter.

Giornata di grande attività, quella del deadline day di questa sessione di calciomercato estiva 2017, anche per il Panathinaikos, che ha annunciato due arrivi in giornata. Il primo annuncio, come vi avevamo già anticipato ieri, ha riguardato Anthony Mounier, trasferitosi dal Bologna a titolo gratuito. Il francese ha firmato un triennale da quasi 500mila euro annui.

Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Μουνιέρ https://t.co/o5jNrgVwHP pic.twitter.com/IOd41DI9bk — Panathinaikos F.C. (@paofc_) 31 agosto 2017

Poco più tardi è stato il turno dell'annuncio, un po' più a sorpresa, dell'esubero del Genoa Oscar Hiljemark: lo svedese abbandona dunque la Serie A dopo le due stagioni passate appunto fra Palermo e Genova.