Serie B: colpo Ceravolo per il Parma, lo Spezia ingaggia Masi

Ed alla fine, il Parma ha ingaggiato un attaccante di spessore, prelevando dal Benevento l'esperto Fabio Ceravolo con la formula del prestito temporaneo. Attaccante navigato per la categoria cadetta, l'ex giallorosso porta in dote un discreto palmares, con 62 reti e 24 assist complessivi messi a segno proprio in Serie B. Rescissione consensuale, invece, tra Salernitana a Joao Silva, attaccante che presso l'Arechi non ha trovato la giusta continuità. In attacco piace Daniele Cacia, richiesto anche dal Cesena. Dovrebbe sbloccarsi a breve, infine, la trattativa che porterebbe Karamoko Cissé al Bari, profilo offensivo (quasi) ex Benevento che potrebbe occupare sia la posizione di esterno mancino che quella di bomber centrale. In uscita dai galletti, invece, Di Noia, promesso sposo del Cesena.

Tra le formazioni intenzionate a raggiungere quantomeno i playoffs, vero e proprio colpo di mercato per il Calcio Spezia, che preleva dal Bari il giovane difensore Alberto Masi. Classe '92, il centrale è reduce da positive stagioni con la maglia della Ternana che, nonostante la giovane età del ragazzo, ha sempre scommesso su di lui. Un rinforzo importante, che potrebbe dare stabilità ad un reparto difensivo spesso martoriato da infortuni e ed evitabili reti subite. Particolarmente attiva, poi, la Pro Vercelli, che dal Trapani preleva Richard Marcone, reduce dal prestito al Sudtirol. Addio senza troppa delusione, invece, tra il club e Rolando Bianchi, già a caccia di un'altra destinazione.