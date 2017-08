Benevento scatenato: dopo Antei, Iemmello e Parigini arrivano anche Lazaar e Lombardi. Si sfoltisce anche la rosa

Cristiano Lombardi nuovo acquisto del Benevento | Sportface.it

E' un Benevento senza freni in quest'ultima giornata di mercato, senza alcun dubbio la società più attiva nelle ultime 24 a disposizione per puntellare la rosa. Di Somma ha fatto sì che ogni malumore dei tifosi sanniti riguardante il mercato sparisse nelle ultime ore della sessione estiva. Nell'ordine sono stati acquistati in serata: Iemmello, Parigini, Antei, Lazaar e Lombardi.

Per gli ultimi due acquisti in ordine cronologico la formula è la stessa, ovvero un prestito secco per un anno, in modo da poter poi valutare a fine anno un eventuale affondo; entrambi saranno molto utili alla causa di Mister Baroni, visto che prima di stasera il Benevento contava solo due esterni di ruolo, quali Ciciretti e D'Alessandro. Lazaar così come Letizia, può giocare sia da terzino che da esterno a centrocampo, Lombardi invece ha più caratteristiche da ala pura e dunque può assicurare maggiori qualità offensive.

Tanti acquisti, ma tante sono state anche le partenze in questa ultima giornata di mercato. In particolare ha lasciato Benevento il bomber Ceravolo, autore di 21 reti nella scorsa stagione, che approda al Parma a titolo definitivo. Va via invece in prestito un altro tassello fondamentale della promozione in A, ovvero Michele Camporese, fedele compagno di reparto di capitan Lucioni nella scorsa stagione. Per lui un anno in più per maturare a Foggia e poter poi tornare nel Sannio.

Idem De Falco - cervello pensante del Benevento che vinse la Lega Pro - il quale ritrova mister Auteri a Matera. Finisce dopo tanti anni - senza mai lasciare il segno - l'avventura di Agyei a Benevento, ceduto a titolo definitivo alla Carrarese. Stessa sorte per Karamoko Cissè, attaccante che ha trascinato il Benevento dalla Lega Pro alla Serie A con le sue prestazion: per lui comincia una nuova avventura al Bari, con il quale firma un triennale. Infine ufficiale anche la risoluzione contrattuale per il macedone Jakimovski.