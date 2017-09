Serie B - Vincono Parma e Frosinone, pari tra Cesena e Venezia

Questa sera il posticipo tra Salernitana e Ternana chiuderà la seconda giornata di Serie B. Una giornata che, come sempre, ci ha regalato emozioni e sfide con tante reti anche nella serata di ieri, con le belle vittorie del Perugia e della Cremonese ai danni di Pescara ed Avellino. Dieci gol in due partite ,ma si è giocato anche altrove e, come detto, le emozioni non proprio mancate, a cominciare dal Partenio di Avellino, dove il Frosinone batte il Cittadella per 2-1 e resta a punteggio pieno: decidono le reti di Ciofani e Crivello nella prima frazione, mentre agli ospiti non serve a nulla la rete di Litteri nel finale di primo tempo.

A punteggio pieno, insieme a Perugia e Frosinone, ci sono anche le due Emiliane Parma e Carpi: i Ducali, dopo il successo all'esordio contro la Cremonese, vincono ancora 1-0 in quel di Novara grazie al gol di Barillà nel primo tempo. Altra vittoria di misura anche per il Carpi che, dopo il successo al Cabassi contro il Novara, espugna il Picco di La Spezia grazie al gol di Mbakogu nella prima frazione di gioco. Successo anche per l'Ascoli che, tra le mura amiche, sconfigge la Pro Vercelli 1-0: decide la rete di Rosseti su calcio di rigore nel primo tempo.

La prima del Foggia allo Zaccheria, invece, si chiude con un pareggio contro la Virtus Entella: padroni di casa in vantaggio con Mazzeo dopo undici minuti e raggiunti poco dopo dal rigore di Troiano per i Liguri. Finisce senza reti, invece, l'incontro tra Cesena e Venezia. Di seguito risultati e classifica in attesa del posticipo.

RISULTATI SECONDA GIORNATA:

Brescia-Palermo 0-0

Empoli-Bari 3-2

Ascoli-Pro Vercelli 1-0

Frosinone-Cittadella 2-1

Novara-Parma 0-1

Cesena-Venezia 0-0

Perugia-Pescara 4-2

Cremonese-Avellino 3-1

Spezia-Carpi 0-1

Foggia-Virtus Entella 1-1

Salernitana-Ternana Oggi alle 20.30

CLASSIFICA:

Perugia 6

Frosinone 6

Carpi 6

Parma 6

Palermo 4

Empoli 4

Pescara 3

Bari 3

Cremonese 3

Cittadella 3

Ascoli 3

Avellino 3

Venezia 2

Ternana 1*

Brescia 1

Foggia 1

Cesena 1

Salernitana 1*

Virtus Entella 1

Novara 0

Pro Vercelli 0

Spezia 0