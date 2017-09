Hellas Verona, alla ricerca del primo acuto stagionale

Partenza a rilento per il Verona in campionato. La brusca sconfitta casalinga con il Napoli, ed il pareggio striminzito, a reti bianche, in quel di Crotone, hanno evidenziato non pochi problemi per la comitiva di Fabio Pecchia, impegnato quindi in questa sosta per cercare di rendere la propria rosa maggiormente pronta al campionato di Serie A, che si preannuncia alquanto difficoltoso. L'obiettivo resta la salvezza, che passerà anche attraverso i gol del bomber Giampaolo Pazzini, il quale sta vivendo, in questa prima parte di stagione, un rapporto conflittuale con il proprio allenatore. Anche raggiungere l'armonia di gruppo è un elemento fondamentale per far si che vengano raggiunti gli obiettivi prefissati.

I gialloblù continuano la preparazione in vista del prossimo impegno, casalingo contro la Fiorentina. Si sta lavorando molto sia sotto il profilo atletico, che tecnico, con Pecchia che sta dando molta importanza ai movimenti in fase di possesso palla. Verde, tornato in gruppo dopo gli impegni con la Nazionale Under 21, ha svolto lavoro differenziato. Terapie per Cerci, mentre Romulo e Buchel proseguono il lavoro personalizzato stilato per loro dallo staff medico. Nulla di grave, tutti dovrebbero recuperare per la sfida di domenica prossima.

Nel corso della rubrica "YouPremium", andata in onda ieri sera sulle reti Mediaset Premium, tra gli altri sono intervenuti anche due gialloblù: si tratta di Heurtaux e Romulo. Il difensore francese si è detto euforico di poter giocare nel Verona: "Sono contento di far parte di questo gruppo, dobbiamo lottare tutti insieme con la mentalità giusta per vincere. Sappiamo che sarà dura, ma la forza del gruppo ci permetterà di fare bene". Carico a pallettoni anche il suo compagno di reparto: "Con la Fiorentina sarà una gara speciale, anche perchè ho un bel ricordo di Firenze. Dovremo dare il massimo e cercare di conquistare i tre punti, fondamentali per noi per migliorare questa classifica che altrimenti diverrebbe già piuttosto bruttina".