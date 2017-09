Sassuolo, due dubbi verso l'Atalanta

Si avvicina a grandi passi la terza giornata di campionato ed il Sassuolo di Bucchi si sta preparando ad affrontare l'Atalanta. I neroverdi andranno a Bergamo con l'intento di trovare la prima vittoria stagionale dopo il pareggio casalingo contro il Genoa e la sonora sconfitta subita in casa contro il Torino.

Il modulo che Bucchi schiererà contro i nerazzurri bergamaschi è ormai il consolidato 4-3-3, ma nella sua testa ci sono due dubbi: uno a centrocampo ed uno in attacco. Il primo dubbio è quello che riguarda Missiroli e Sensi, con il primo in ballottaggio a causa della prestazione negativa offerta in casa del Torino due domeniche fa e l'indiziato a sostituirlo è proprio l'ex Cesena che finora ha sempre ben figurato e sembra essere pronto per prendersi la maglia da titolare. Il secondo, quello offensivo, riguarda Matteo Politano. Il classe 1993 non ha brillato nelle prime due uscite della squadra neroverde e contro l'Atalanta potrebbe sedersi in panchina per fare spazio ad Antonino Ragusa. L'ex Cesena è entrato a gara in corso contro il Torino ed i pericoli creati dalla squadra di Bucchi partivano tutti dai suoi piedi, per questo motivo Ragusa potrebbe scalzare Politano nelle gerarchie di Bucchi.

Per quanto riguarda gli altri nove posti nell'undici iniziale, tutto sembra essere deciso. Consigli difenderà ancora una volta la porta sassolese ed a proteggerlo ci saranno Lirola e Peluso sulle fasce ed Acerbi in coppia con Cannavaro nel mezzo. I restanti due posti a centrocampo saranno affidati a Duncan, finalmente tornato al top, e a Magnanelli, punti fermo della mediana di Bucchi. In attacco, oltre a Berardi ed al vincente del ballottaggio tra Politano e Ragusa, ci sarà Diego Falcinelli, ancora in cerca della prima rete con la maglia neroverde targata Mapei.