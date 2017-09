Benevento, dubbi di formazione per Baroni: Iemmello sicuro del posto, ballottaggio Chibsah-Viola

Il Benevento è alla caccia dei primi storici punti in Serie A ed in questo mese di settembre ha quattro tentativi per riuscirci a partire dal match contro il Torino. Dopo le due sconfitte rimediate contro Sampdoria e Bologna, la formazione campana ha bisogno di punti pesanti se vuole puntare alla permanenza nella massima serie.

Negli ultimi due match i cambiamenti effettuati tra le due formazioni iniziali non hanno portato i risultati sperati, perciò trovare delle certezze nella formazione che darà il via al match contro i granata di Mihalojvic sarà compito ben altro che semplice.

Come sempre in porta ci sarà Belec, mente vige ancora tanta incertezza nella difesa campana. A destra giocherà Gaetano Letizia, pronto alle solite sortite offensive. Esordio da titolare per il nuovo arrivato Antei, favorito, a discapito di Djimsiti. Venuti e Di Chiara si giocano un posto sull'out di sinistra. Lucioni sicuro del posto in mezzo.

A centrocampo Cataldi ad organizzare il gioco, al suo fianco ballottaggio tra Chibsah e Viola con l'ex Frosinone favorito nella corsa ad una maglia da titolare. Sugli esterni D'Alessandro e Ciciretti pronti ad allargare la manovra ed offrire cross invitanti per Iemmello, appena arrivato e già sicuro del posto, e uno tra il favorito Coda e Puscas. Il giovane rumeno prodotto della primavera dell'Inter viene dalle fatiche in nazionale, ma si giocherà il posto fino all'ultimo. Possibile esordio a gara in corso per i nuovi arrivi Memushaj, Lazaar e Lombardi.