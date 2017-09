Benevento - Baroni: "Torino squadra forte, non guardo la classifica"

Source photo: benevento.iamcalcio.it

Un Marco Baroni cauto, quello che nella giornata di ieri ha parlato durante la consueta conferenza stampa che anticipa ogni gara ufficiale. Con il suo Benevento ancora a secco di punti nonostante le buone cose viste in campo, il tecnico ex Novara sceglie di non sbilanciarsi, sottolineando la forza del Torino: "Non dobbiamo mai perdere entusiasmo, né la fiducia. Credo che la partita di domenica non avrà difficoltà minori o maggiori rispetto a quelle future. La classifica la guardo, ma in questo momento l'attenzione è rivolta ad affrontare il Torino e conquistare dei punti con una prestazione che non deve essere molto lontana rispetto a quelle che già abbiamo fatto. Hanno un attacco molto forte, con caratteristiche importanti sugli esterni. Il centrocampo è molto fisico e muscolare. E' chiaro che dobbiamo fare una partita di straordinaria intensità e di attenzione".

In merito al possibile undici titolare, il tecnico delle Streghe sceglie di non sbilanciarsi: "Prendo tutto in considerazione. Non sono legato a un sistema di gioco e in questo momento non vedo i motivi per un cambiamento perché ci sono tante cose che vanno. E' chiaro che c'è da portare a casa il risultato, ma non è detto che in futuro non ci sia una situazione diversa. Devo conoscere anche i nuovi arrivati". E, su alcuni dei suoi giocatori: "Antei? Ha tanta voglia di giocare e sto vedendo anche una crescita importante da parte di Djmsiti. Sono delle scelte che noi abbiamo fatto alle quali crediamo. Siamo contenti di questo. Le difficoltà ci sono sul campo ed è data dalle qualità. Dovremo cercare di ridurre le potenzialità dell'avversario. Kanoute è un ragazzo esuberante. Ha corsa e gamba. Lo teniamo con noi e vedremo se riuscirà a ritagliarsi qualche spazio in questo campionato".

Passaggio impostante, poi, sull'attuale momento della sua rosa: "I vari nazionali sono arrivati ieri. Hanno lavorato tutti tranne Puscas che ha fatto defaticante. Memushaj e Djmsiti sono stati impiegati per quasi tutta la seduta. Differenziato, invece, per Lombardi, Lazaar e Armenteros che hanno diversi problemini. Vedremo oggi la disponibilità per la gara di domenica. Costa non ci sarà. Contiamo di averlo la prossima settimana. Chibsah sta molto meglio, l'infortunio patito è alle spalle. C'è solo da ottimizzare la condizione, ma è pienamente disponibile per la gara. Nuovi arrivi in campo? C'è questa possibilità. E' importante avere i ricambi. Ci sarà tempo per ottimizzare la condizione di tutti. In questo momento abbiamo alcune certezze che fanno parte della nostra filosofia. La squadra produce calcio, ma dobbiamo trovare degli equilibri. Gerarchie non ci sono. Andiamo incontro a un trittico di gare e ci sarà modo per valutare, io metterò in campo i calciatori che hanno la migliore condizione psico-fisica".