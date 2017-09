Crotone, 4-4-2 costellato di ballottaggi

Fonte immagine: Sky Sport

Dopo aver raccolto un punto nelle prime due gare casalinghe contro Cagliari e Verona, con zero gol all'attivo, il Crotone affronta la prima trasferta stagionale sul campo del Cagliari. Domani alle 15 alla Sardegna Arena gli squali cercano la prima vittoria in stagione, su un campo difficile, visto che già lo scorso anno Rastelli ha costruito la propria tranquilla salvezza in casa. Nicola può contare su un buon numero di certezze, ma deve far fronte ad altrettanti dubbi: sono in cinque ad essere in bilico nell'undici titolare.

I primi ballottaggi da risolvere sono quelli che riguardano i terzini. A destra Sampirisi insidia Faraoni, dopo che entrambi avevano giocato dal primo minuto contro il Verona sull'out di destra, mentre a sinistra la titolarità di Martella è minata dall'ultimo arrivato Pavlovic, acquisto fortemente voluto dalla società e che potrebbe esordire immediatamente. Remota l'idea di avanzarlo sulla linea dei centrocampisti, visto che Stoian è uno degli intoccabili nell'undici. Al centro della difesa davanti a Cordaz ci saranno con certezza Cabrera e il rientrante Ceccherini, che ha scontato la squalifica causata dal rosso rimediato contro il Milan alla prima giornata.

Certezze anche al centro del campo, con la coppia formata da Barberis e Mandragora che nelle prime uscite è risultata convincente e non dovrebbe essere variata. A destra, invece, Rohden sembra pronto a rientrare e riprendersi una maglia, ma Kragl potrebbe scalzarlo facendo leva su una condizione migliore. Sono out Nalini e Izco, le altre due alternative per la fascia. In avanti garanzia Budimir, tra i migliori contro il Verona, mentre Trotta è in bilico: forte la candidatura di Tumminello, appena arrivato dalla Roma in prestito e già pronto per esordire in Serie A dal primo minuto. Una scelta a sorpresa per provare a sfondare alla Sardegna Arena: il Crotone vuole altri punti da incamerare per la corsa alla salvezza.