Semplici carica la sua Spal: "Non ci snatureremo, dimostreremo il nostro valore"

Source photo: lapresse,it

Contro l'Inter, per l'impresa. Non potrebbe fare diversamente la Spal di Leonardo Semplici, che in casa dei forti nerazzurri vorrà sicuramente ripetere le buone cose viste durante le prima due sfide stagionali. Intervistato durante la consueta conferenza stampa pre-gara, il tecnico degli estensi ha detto la sua, parlando della squadra ferrarese e dei prossimi avversari: "Per molti di noi sarà la prima a Milano - ha detto - ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e quindi la sfida sarà un esame perfetto per crescere. Per quanto riguarda il valore dell'Inter, credo che insieme a Juventus e Napoli sia una delle candidate alla vittoria dello scudetto, sarà quindi una sfida un po' impari sul piano tecnico. Noi proveremo a mettere in campo il nostro gioco, cercando di controllare la sfida in alcune circostanze. Dovrà essere questo il nostro obiettivo primario".

Importante, poi, il passaggio tecnico sulla sfida: "I ragazzi stanno discretamente ed ora invece che sulla condizione fisica stiamo lavorando a livello tattico per aiutare gli ultimi ad inserirsi. Bisogna crescere sotto l'aspetto dell'autostima ed i quattro punti devono aiutarci proprio in questo. In allenamento abbiamo provato dei lanci lunghi per farci trovare pronti a certe situazioni che possono accadere durante la partita. Non dobbiamo snaturarci, ma mettere in campo le nostre qualità e quelle dei ragazzi: poi ci può essere una situazione sfruttabile in questo modo, ma noi non siamo una squadra che fa questo tipo di calcio".

E ancora, sull'Inter: "Il loro 4-2-3-1 è pericolosissimo. In ogni reparto hanno grandi valori tecnici, per contrastarli bisognerà stare attenti sotto ogni aspetto. La forza dell'Inter è senz'altro il tipo di gioco che esprime, con questa rotazione di centrocampisti e un attacco con giocatori come Candreva, Perisic e Icardi, per me uno dei più forti al mondo in questo ruolo. Non bisognerà mai abbassare la guardia, attraverso le nostre idee cercheremo di mettere in campo le giuste qualità per offrire una prestazione eccellente. I ragazzi non vedono l'ora di dimostrare di essere all'altezza, affronteremo la sfida nel migliore dei modi".