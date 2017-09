Spal, Semplici non fa drammi: "La sconfitta a San Siro ci può stare"

"Dispiace per la sconfitta che comunque ci può stare contro l'Inter", esordisce così mister Semplici ai microfoni che lo attendevano nel post partita di San Siro. La Spal ha ben figurato anche alla Scala del Calcio, soccombendo al rigore di Icardi ed allo splendido gol di Ivan Perisic, arrivato a tempo quasi scaduto.

Il tecnico ferrarese è comunque soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi che hanno mostrato coraggio e personalità nell'affrontare l'Inter ed uno stadio imponente come il Giuseppe Meazza di Milano: "Dobbiamo ripartire da questo match, sono molto contento perché vedere giocare la mia squadra con questa personalità a San Siro fa ben sperare". La partita contro l'Inter ha dimostrato anche che la Spal non ha nessuna intenzione di cambiare il proprio stile di gioco, volendo conquistare la salvezza mantenendo la stessa filosofia che gli ha permesso di tornare nella massima serie italiana: "Noi siamo un gruppo che ha sempre giocato a calcio e lo faremo anche quest'anno in Serie A, proveremo a dare filo da torcere a tutti. Forse non siamo furbi, ma credo che attraverso queste esperienze si possa migliorare." Due parole, Semplici, le ha spese anche per il tandem d'attacco composto da Borriello e Paloschi, che oggi non ha resco come ci si aspettava: "Voglio che i due attaccanti si muovano ed oggi l'hanno fatto. Paloschi è più bravo a cercare la profondità, Borriello a dialogare con la squadra".

Il match è stato sbloccato da un rigore assegnato tramite il Var, ma Semplici non cambia la sua opinione per questo: "Secondo me è utile, anche oggi ha deciso il risultato anche se l'episodio è stato a nostro sfavore. Ben venga se aiuta a sbagliare meno". Infine, l'allenatore della Spal, dà un parere sull'Inter e su cosa potranno fare i nerazzurri in questa stagione: "Lotterà con la Juventus e il Napoli per la vittoria finale. Ha un mister bravissimo ed esperto, lotterà fino alla fine per lo scudetto".