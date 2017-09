Sassuolo, delusione Bucchi: "Buona prestazione, sono rammaricato per il risultato"

Seconda trasferta consecutiva per i neroverdi, che si conclude con un nulla di fatto. Resta ad un punto in classifica la truppa di Christian Bucchi, con l'allenatore ex Perugia che in conferenza stampa esterna tutta la sua delusione: "Con grande onestà penso che oggi il pareggio ci sarebbe stato stretto. Non siamo stati abili a concretizzarle, per alcune imprecisioni nostre ma anche per una gran prestazione di Berisha. Abbiamo giocato con ardore, lottando su ogni pallone. Stiamo crescendo, questo è la nota lieta".

I neroverdi hanno concesso poco agli avversari, che però hanno trovato due gol, con Cornelius e Petagna: "Sul primo gol subìto è stato bene il loro attaccante, mentre sul secondo non eravamo posizionati bene dietro. Dispiace per questa leggerezza, anche perchè in queste settimane abbiamo lavorato spesso su questi movimenti".

Ancora in ombra Berardi, non decisivo in queste prime tre giornate di campionato: "Lui ha abituato tutti molto bene. Sta crescendo ulteriormente, credo che abbia le qualità per ricoprire tutti i ruoli. Ha libertà di svariare, ed in un paio di circostanze ha messo altri attaccanti davanti alla porta. la dedizione lo ripagherà, dopo gli infortuni dello scorso anno ora sta bene ed è smanioso di far vedere a tutti quanto vale".