Giudice Sportivo: in Serie A tre squalificati

Come consuetudine, il Giudice Sportivo ha reso noto la lista dei giocatori squalificati a seguito della terza giornata di campionato dello scorso weekend. ​Andiamo a scoprire nel dettaglio chi dovrà rimanere fermo ai box il prossimo turno e quindi guardare i compagni dalle tribune.

lavoro agevole per la Lega, infatti sono solamente tre i calciatori che salteranno la quarta giornata di campionato: il primo è Marco Parolo, centrocampista di proprietà della Lazio che domenica nel corso del match contro il Milan ha rimediato due cartellini gialli. Espulsione diretta invece per il genoano Andrea Bertolacci e per Giuseppe Pezzella dell'Udinese. I calciatori succitati sono stati appiedati tutti per un turno, e quindi ritorneranno a disposizione dei rispettivi club a partire dalla quinta giornata del massimo campionato italiano.

Questo, nel dettaglio, il comunicato emesso dalla Lega di Serie A: "Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 settembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate"



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOLACCI Andrea (Genoa): per essersi reso responsabile di un fallo

grave di gioco.

PAROLO Marco (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scor

retto nei confronti di un avversario.

PEZZELLA Giuseppe (Udinese): per essersi reso responsabile di un fal

lo grave di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

MORA Luca (Spal 2013): sanzione aggravata perché capitano della squadra.