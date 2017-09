Nazionali, Ecuador: esonerato Gustavo Quinteros, squadra affidata all'argentino Jorge Celico

L'Ecuador crede nella qualificazione al mondiale, nel proprio allenatore decisamente meno. Alla luce delle ultime prestazioni deludenti della nazionale sudamericana il tecnico Gustavo Quinteros è stato esonerato, la guida della squadra è stata affidata a Jorge Celico.

Per la nazionale ecuadoriana le speranze di qualificazione sono flebili, anche alla luce dei prossimi impegni contro Cile e Argentina che di certo non lasceranno importanti punti per strada. Il neoallenatore argentino, come confermato dalla federazione, è stato ingaggiato ad interim.

Le speranze di qualificazione si potrebbero avverare solo in caso la tricolor riuscisse a battere Cile e Argentina e le dirette concorrenti alla qualificazione perdessero punti. L'obiettivo è raggiungere il quinto posto, in modo da agguantare il play-off contro la Nuova Zelanda.

A due partite dalla chiusura dei giochi la situazione nel girone è la seguente: in testa alla classifica vi è il Brasile di Neymar, tra secondo e quarto posto si gioca tutto tra pochi punti tra Uruguay, Colombia e Perù. Al quinto posto, a sorpresa, l'Argentina con un solo punto di vantaggio sul Cile che insieme al Paraguay cercherà di insidiare la nazionale di Buenos Aires. Distaccate dal gruppo in corsa alla qualificazione vi sono proprio l'Ecuador, che può solo sperare in un miracolo sportivo, ed infine Bolivia e Venezuela ormai fuori dai giochi.