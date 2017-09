Genoa-Lazio, formazioni ufficiali: Juric schiera Centurion e Zukanovic, Murgia titolare nei capitolini

Genoa e Lazio si affrontano in un match di grande spessore e curiosità al Luigi Ferraris di Genova. La formazione di Ivan Juric viene dalla sconfitta in esterna contro i friuliani dell'Udinese, mentre la squadra allenata da Simone Inzaghi vola sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria per 4-1 ai danni dei rossoneri del Milan. Ecco di seguito riportate le formazioni ufficiali delle due squadre che scenderanno in campo in quel di Genova alle 20:45:

Genoa (3-4-3): 1 Perin; 87 Zukanovic, 13 Rossettini, 2 Spolli; 20 Rosi, 44 Veloso, 4 Cofie, 93 Laxalt; 27 Ricci, 11 Taarabt, 9 Centurion. All. Ivan Juric.

Lazio (3-4-2-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 96 Murgia, 6 Leiva, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 Milinkovic Savic, 17 Immobile. All. Simone Inzaghi.