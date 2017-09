Serie B infrasettimanale: le big al primo esame, Pro Vercelli e Foggia costrette a far punti

Riprende subito la Serie B, che dopo le emozioni del sabato torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. In vetta ed ancora imbattuti, trasferta delicatissima per il Perugia, in casa di un Palermo deciso a vincere dopo i tre pari consecutivi, contro Empoli, Brescia e Foggia. Non sarà facile, gli umbri testeranno però loro stessi lontano dal "Curi". Non propriamente agevole, poi, la trasferta del Frosinone in casa dell'Ascoli, con i picchi decisi ad inanellare altri tre punti in ottica salvezza, allontanandosi così dalla zona rossa. Tra le big, dovrebbe invece avere vita facile il Carpi, in casa e contro un Foggia sulla carta meno dotato tecnicamente. I rossoneri non dovranno però essere sottovalutati, il Palermo ne sa qualcosa.

Pronto a migliorare la propria posizione di classifica, novanta minuti dal vecchio sapore di A per l'Empoli, in casa di un Parma deciso a riprendersi decisamente dopo le due sconfitte consecutive. I toscani, molto più forti, dovranno contenere Calaiò e compagni, trascinati da un Donnarumma ed un Caputo in stato di grazia. Deve assolutamente vincere, poi, il Bari, che impelagato nelle zone di bassa classifica proverà a superare l'arcigna Cremonese per non compromettere la corsa ai playoff. Tesser darà filo da torcere a Grosso, che potrà far leva su un gruppo comunque talentuoso. Interessante, inoltre, Avellino-Spezia, squadre a ridosso della zona playoff e dunque lanciatissime: gli irpini faranno leva sul fattore campo, i veneziani su una difesa impenetrabile. In casa, impegno difficile per lo Spezia, contro un Novara reduce da due turni positivi. Ne vedremo delle belle.

Obbligato a riscattarsi, al contrario, il Pescara di Zeman, che dopo due vittorie mancate proverà a ripetere l'ottima performance vista all'esordio, contro il Foggia. Per contro, l'Entella cercherà di fare punti, facendo leva sulle note positive viste contro la Ternana. Gli umbri, dal canto loro, cercheranno di vincere contro il Brescia, una squadra mai troppo agevole da affrontare vista la sua prolungata esperienza nella serie cadetta. Potrebbero esserci delle sorprese inaspettate. Equilibrio e tatticismi, invece, i possibili dogmi tattici di Cittadella-Cesena, due squadre pronte a risalire in classifica facendo leva su un collettivo di primo spessore. Costrette a vincere, infine, sia Pro Vercelli che Salernitana, non troppo felici dopo le prime uscite stagionali.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

18.09. 20:30 Avellino Venezia

19.09. 20:30 Ascoli Frosinone

19.09. 20:30 Bari Cremonese

19.09. 20:30 Carpi Foggia

19.09. 20:30 Cittadella Cesena

19.09. 20:30 Palermo Perugia

19.09. 20:30 Parma Empoli

19.09. 20:30 Pescara Entella

19.09. 20:30 Pro Vercelli Salernitana

19.09. 20:30 Spezia Novara

19.09. 20:30 Ternana Brescia