Serie B, Avellino-Venezia apre il quinto turno in cadetteria

Serie B, Avellino-Venezia apre il quinto turno in cadettereia

Insolito Monday night in Serie B. La sfida di questa sera al Partenio, tra Avellino e Venezia, apre il quinto turno del torneo cadetto, che si completerà domani con la disputa delle restanti dieci gare. Si affrontano due squadre che hanno iniziato discretamente bene il campionato: si scontreranno, a partire dalle ore 20:30, il terzo miglior attacco, quello irpino, contro la difesa meno battuta del torneo, quella arancioneroverde. La formazione di Filippo Inzaghi è l’unica ad aver mantenuto la propria porta inviolata in questo inizio di campionato. Tre pareggi e un successo per la truppa veneta che ha totalizzato sei punti in quattro gare. Anche l'Avellino ha gli stessi punti in classifica, seppur siano maturati diversamente: i biancoverdi hanno trionfato nelle gare casalinghe, per poi perdere entrambe le trasferte sin qui affrontate. I Lupi, quindi, vorranno far valere il detto 'non c'è due senza tre' dinnanzi al pubblico amico.

QUI AVELLINO: L'allenatore Walter Novellino non avrà a disposizione, questa sera, Suagher, poichè squalificato. Al suo posto, molto probabile l'impiego di Kresic che andrà a far coppia con Marchizza al centro della difesa. Per il resto, non ci dovrebbero essere novità rispetto alla gara giocata venerdì a Cesena. In mezzo al campo, capitan D'Angelo sarà affiancato da Di Tacchio, con Molina e Bidaoui larghi sulle fasce. Sarà ancora Morosini a supportare l'unica punta Ardemagni, autore sfortunato dell'errore dagli undici metri al 'Manuzzi'.

QUI VENEZIA: Uno squalificato anche tra le fila dei lagunari: appiedato dal Giudice Sportivo Bentivoglio, Inzaghi si servirà delle prestazioni di Signori nella zona nevralgica del campo. Confermato il terzetto difensivo Andelkovic, Modolo e Domizzi, in attacco ancora fiducia al tandem composto da Zigoni e Moreo, con Falzerano che partirà come sempre largo a destra, salvo poi affiancare le due punte in fase di spinta. Sulla carta, resta però il 3-5-2 per Superpippo, assetto che ha dato parecchio 'comfort' al suo Venezia, soprattutto in fase difensiva.

Queste le probabili formazioni:

Avellino (4-4-1-1): Lezzerini; Laverone, Kresic, Marchizza, Falasco; Molina, D’Angelo, Di Tacchio, Bidaoui; Morosini; Ardemagni. Allenatore: Walter Novellino.

Venezia (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Zampano, Falzerano, Signori, Suciu, Del Grosso; Zigoni, Moreo. Allenatore: Filippo Inzaghi.