Serie B - Improta regala tre punti importantissimi al Bari, battuta la Cremonese 1-0

Il Bari, a fatica, supera la Cremonese e conquista tre punti fondamentali per il prosieguo della propria stagione. La squadra di Grosso, schierata in campo col classico 3-4-3 con Improta, Nenè e Floro Flores in avanti, fa la partita fin da subito comandando i ritmi di gioco a proprio piacimento. La Cremonese, disposta in campo con il 4-3-1-2 con Castrovilli a fungere da trequartista alle spalle di Mokulu e Brighenti, non fa da sparring partner e risponde colpo su colpo alle iniziative offensive avversarie. Non a caso la prima grande occasione da gol la costruiscono proprio i lombardi con Mokulu, che vede il suo colpo di testa terminare di poco fuori. Dall'altra parte capita la stessa chance a Nenè, che però si vede respingere l'incornata da uno strepitoso Ujkani. Si va quindi al riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo il copione non cambia, fino al 75', quando il neoentrato Brienza serve alla perfezione Improta, che dal limite dell'area supera un disattento Ujkani. E' il gol che decide il match, in quanto la Cremonese non riesce più a riprendersi. Per i pugliesi è la seconda vittoria in campionato dopo tre sconfitte consecutive, mentre per i grigiorossi è il secondo passo falso dopo tre risultati utili consecutivi.

Pronti, via ed il Bari va alla conclusione con Busellato, ma il tiro del centrocampista biancorosso si perde ben oltre la traversa. Più preciso poco dopo Basha, ma la conclusione del n.8 del Bari si perde tra le braccia dell'estremo difensore avversario. La Cremonese si affaccia in avanti solamente al 20' con Mokulu, che sceglie i tempi giusti dello stacco sul cross di Renzetti, ma il suo colpo di testa sfiora solamente il palo destro della porta difesa da Micai. Il Bari si riprende subito dallo spavento rendendosi pericoloso con Tello, che prova a finalizzare un'azione corale dei suoi con un tiro da fuori area, ma la sua conclusione si perde a lato della porta avversaria.

Sessanta secondi dopo tenta la stessa sortita Floro Flores, ma anche l'attaccante napoletano pecca di precisione, infatti il suo tiro termina abbondantemente sul fondo. Il Bari, dopo l'ottimo approccio, continua a fare la partita, ma la Cremonese non sta a guardare e quando può cerca di affacciarsi nella metà campo avversaria, senza però creare chiare occasioni da rete. Ci prova al 35' Mokulu, ma il tiro del centravanti belga viene neutralizzato ottimamente da Micai. Su capovolgimento di fronte il Bari va vicinissimo al vantaggio: cross di Improta per Nenè, che schiaccia bene di testa, ma Ujkani si supera e con un intervento prodigioso evita ai suoi la capitolazione.

Nel recupero della prima frazione di gioco il Bari ha una nuova opportunità per sbloccare la sfida ma la spreca: tutto nasce da un calcio di punizione battuto da Busellato e respinto dalla difesa grigiorossa, sulla palla giunge Basha, che si vede respingere il tiro dalla retroguardia avversaria, a questo punto si avventa sul pallone vagante Gyomber, che va immediatamente al tiro, ma la sua conclusione si perde a lato della porta difesa da Ujkani. Su quest'azione per i pugliesi si chiude il primo tempo.

La ripresa si apre con le due squadre che decidono di continuare a giocarsela a viso aperto. La prima a rendersi pericolosa è la Cremonese con Mokulu, che va via bene sulla fascia sinistra, dopodichè serve al centro Cinelli, che però sbaglia la conclusione, infatti il suo tiro si perde ben oltre la traversa. Il Bari risponde con Nenè che si guadagna e tira un calcio di punizione da posizione defilata, ma il suo tentativo sfiora solamente il palo sinistro della porta difesa da Ujkani. Il portiere grigiorosso viene seriamente impensierito al 62' da Brienza, il quale tenta di superarlo con un tiro potente e preciso dal limite dell'area, ma l'estremo difensore albanese con buona reattività riesce a deviare la palla lontano dalla propria porta. Pochi minuti dopo il Bari va ancora più vicino al gol del vantaggio: scambio tra Fiamozzi e Tello, con il centrocampista colombiano, che si ritrova a calciare dall'interno dell'area piccola, ma il suo tiro a giro verso il secondo palo si perde clamorosamente sopra la traversa. E' il preludio al gol che arriva al 73': Brienza allarga bene il gioco per Improta, che ai 16 metri controlla bene la sfera col destro e con lo stesso piede calcia in porta verso il primo palo con Ujkani che nell'occasione si fa cogliere leggermente impreparato. La Cremonese risponde con Almici, che va al cross dalla fascia destra verso Renzetti, il quale colpisce di testa, ma la sua incornata si perde ben al di sopra della traversa. La compagine grigiorossa cerca di recuperare il risultato affidandosi anche a conclusioni dalla distanza, come all'83' con Pesce, che va al tiro da fuori area, ma il suo destro viene bloccato senza problemi da Micai. Nel finale la squadra di Tesser tenta il forcing, che però non produce alcuna occasione degna di nota. Il Bari può così festeggiare il ritorno alla vittoria.