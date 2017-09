Milan-Spal, formazioni ufficiali: André Silva dal primo minuto, fuori Marco Borriello

Milan-Spal, formazioni ufficiali: André Silva dal primo minuto, gioca Zapata. Nella Spal fuori Marco Borriello, a centrocampo Grassi

Il Milan va a caccia di punti e conferme, dopo le amnesie mostrate contro Lazio e Udinese, con la Spal, di scena a San Siro per la seconda volta in questa stagione.

I rossoneri vengono dalla vittoria nel segno di Kalinic contro l’Udinese di Delneri mentre, per quanto riguarda gli estensi, la sconfitta rimediata contro il Cagliari non ha di certo sollevato il morale in attesa del big match milanese. Per i rossoneri in attacco arriva il tanto atteso esordio dal primo minuto per André Silva, presente anche Abate, nella Spal fuori Marco Borriello.

Ecco le formazioni ufficiali:

Milan (3-5-2) formazione ufficiale: Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Biglia, Calhanoglu, Rodriguez; Kalinic, Andrè Silva.

Spal (3-5-2) formazione ufficiale: Gomis; Salamon, Vignati, Felipe; Lazzari, Mora, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, Paloschi.