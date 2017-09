Genoa-Chievo, formazioni ufficiali: Pellegri e Palladino in attacco, nel Chievo gioca Tomovic

Il Genoa di Juric sfida al Luigi Ferraris di Genova il Chievo Verona guidato da Maran. Per la formazione genoana urgono conferme dopo la prestazione, soprattutto dal punto difensivo, da dimenticare contro la Lazio. I veneti vengono dal buon punto conquistato contro l'Atalanta e di certo tenteranno di dare seguito alla serie positiva. Diversi cambi di formazione per Juric che rilancia Palladino dal primo minuto e Brlek a centrocampo, per Maran in difesa ci sarà Tomovic.

Ecco di seguito le formazioni delle due compagini:

Genoa (3-4-1-2) formazione ufficiale: Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Brlek, Veloso, Laxalt; Bertolacci; Pellegri, Palladino.

Chievo (4-3-2-1) formazione ufficiale: Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Tomovic; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Bastien, Birsa; Inglese.