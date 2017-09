Verona-Sampdoria, formazioni ufficiali: Bearzotti e Valoti titolari nei veneti, Giampaolo si affida ad Alvarez e Linetty

Notte fonda in casa Verona, serve una svolta. L’obiettivo degli scaligeri è ben figurare, a caccia di punti, contro la Sampdoria di Giampaolo. Per quanto riguarda i liguri il pareggio contro il Torino lascia l’amaro in bocca ma si guarda con fiducia ad un match agevole sulla carta. Nei veneti titolare Valoti nel reparto offensivo ed in difesa gioca Caracciolo. Nella Sampdoria mister Giampaolo si affida alla coppia Quagliarella-Caprari, fuori Gaston Ramirez che cede il posto ad Alvarez.

Ecco di seguito riportare le formazioni ufficiali:

Verona (4-3-3) formazione ufficiale: Nicolas; Bearzotti, Caracciolo A., Heurtaux, Romulo; B. Zuculini, Fossati, Bessa; Verde, Pazzini, Valoti.

Sampdoria (4-3-1-2) formazione ufficiale: Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Regini, Murru; Linetty, Torreira, Praet; Alvarez; Quagliarella, Caprari