Udinese-Torino, formazioni ufficiali: nei friulani fuori Behrami, il Torino schiera Lyanco in difesa

Dopo la buona prestazione offerta in trasferta contro il Milan, l'Udinese di Gigi Del Neri punta al Torino di Mihajlovic alla ricerca di punti utili a scongiurare lo stato di crisi. Pari interno contro la Sampdoria per i granata, che guardano ai friuliani confermando l'attacco. Per il tecnico serbo il ritrovato Baselli è intoccabile in mediana.

Ecco di seguito riportate le formazioni ufficiali:

Udinese (4-1-4-1)formazione ufficiale: Scuffet; Larsen, Danilo, Nuytinck, Pezzella; Hallfredsson; De Paul, Fofana, Barak, Lasagna; Maxi Lopez.

Torino (4-2-3-1) formazione ufficiale: Sirigu; Ansaldi, Nkoulou, Lyanco, Molinaro; Rincon, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang; Belotti.