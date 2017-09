Serie A - Tra Crotone e Benevento è già spareggio salvezza

A caccia della vittoria, disperatamente. All'Ezio Scida di Crotone va in scena il secondo spareggio salvezza di stagione per i calabresi, che dopo il pareggio rimediato contro l'Hellas Verona alla seconda giornata, ospitano il Benevento di mister Marco Baroni con la necessità di dover dare una sterzata alla propria stagione. Il secondo scontro diretto interno obbliga i pitagorici di Davide Nicola al successo e, soprattutto, ad un pronto riscatto dopo il pesantissimo 5-1 subito a Bergamo contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale.

Se Atene piange, Sparta di certo non può affatto ridere. Cinque le sconfitte di fila per i sanniti, i quali oltre alle enormi difficoltà riscontrate sul terreno di gioco, in particolar modo nelle ultime due gare contro Napoli e Roma (0-10 il passivo), devono far fronte al macigno psicologico della squalifica per doping comminata a capitan Lucioni. Un colpo duro da digerire per una squadra vergine a questi livelli e, soprattutto, a questo tipo di pressioni: l'obiettivo di Baroni, adesso, è sempre più arduo; compattare il gruppo e provare a guardare solo ed esclusivamente al campo, provando a ripartire dai segnali positivi che le gare contro Sampdoria, Bologna e Torino avevano fornito.

Le ultime dai campi

Nicola deve rinunciare ad Ante Budimir: lattaccante ha rimediato una contusione al ginocchio e salterà la gara. Al suo posto, con Tumminiello in attacco, Trotta. Stoian e Rohden gli esterni di centrocampo del solito 4-4-2 dei pitagorici, con Mandragora a dettare i tempi della manovra accanto a Barberis. Sampirisi e Pavlovic - favorito su Martella - i terzini, mentre Ceccherini ed Ajeti saranno i centrali davanti a Cordaz.

Problemi di formazione anche per Baroni, che deve rinunciare oltre agli oramai soliti Ciciretti e D'Alessandro anche a capitan Lucioni, trovato positivo ad un controllo antidoping dopo la gara interna contro il Torino. Al suo posto Venuti, che agirà centralmente con Costa, mentre Letizia e Di Chiara saranno i terzini a comporre il quartetto difensivo davanti a Belec. Torna sulla destra Parigini, che con Lazaar agirà sulle fasce a centrocampo con Cataldi e Memushaj ad orchestrare centralmente. Davanti, con Coda, Puscas dovrebbe vincere il ballottaggio con Armenteros.

Le probabili formazioni

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Pavlovic; Rohden, Mandragora, Barberis, Stoian; Tumminello, Trotta. Allenatore: Nicola

Benevento (4-4-2): Belec; Letizia, Venuti, Costa, Di Chiara; D'Alessandro, Cataldi, Memushaj, Lazaar; Puscas, Coda. Allenatore: Baroni