Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Bologna

Source photo: calciomercato.com

Sono state diramate le convocazioni ufficiali di Sassuolo-Bologna, match valido per il posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A. Incaricati di ripetere quanto di buono visto nella scorsa giornata, i ragazzi di Bucchi scenderanno in campo con il confermato 3-5-2, dove saranno Matri e Berardi i riferimenti offensivi. Davanti al titolare Consigli, la retroguardia a tre è formata da Letschert, Cannavaro e Acerbi, sostenuti in fase di manovra difensiva da Pol Lirola ed Adjapong. Chiavi del centrocampo affidate a Magnanelli, con Missiroli e Duncan a sostegno.

Stessa disposizione tattica, poi, per il Bologna, con Donadoni che si affida in attacco al giovane Simone Verdi e all'esperto Rodrigo Palacio, in un mix di tecnica e pericolosità. Davanti a Mirante, De Maio, Gonzalez ed Helander, con Mbaye e Masina scelti come terzini. A centrocampo, Pulgar, protetto dalle mezz'ali Poli e Donsah.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Letschert, Cannavaro, Acerbi; Pol Lirola, Duncan, Magnanelli, Missiroli, Adjapong; Matri, Berardi.

Bologna (3-5-2): Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Mbaye, Poli, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi, Palacio.