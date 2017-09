Google Plus

Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali

Nella culla dell'arte italiana si affrontano Fiorentina e Atalanta, pronte a darsi spettacolo e battaglia all'Artemio Franchi di Firenze.

Nella città capoluogo toscano, la Fiorentina di Pioli affronterà il match con la consapevolezza di aver ben figurato contro una rocciosa, seppur con qualche piccolo difetto, Juventus nello scorso turno di campionato.

Per quanto riguarda la compagine guidata da Gasperini, l'ambiente è carico di aspettative dopo la vittoria in larga misura contro il Crotone. La partita contro i viola non sarà affatto facile, ma l'Atalanta ci ha abituato a delle piacevoli sorprese.

Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:

Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Sanchez; Gil Dias, Chiesa, Thereau; Simeone

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Spinazzola; Kurtic, Ilicic; Gomez.