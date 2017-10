Sassuolo, per Letschert rottura del crociato: fuori tra i 5 e 6 mesi

Un inizio stagione davvero pessimo per il Sassuolo: varie critiche sono piovute verso la squadra e verso l'allenatore, ritenuto incapace di gestire spogliatoio e gioco. L'aria che tira in casa neroverde, visti i soli 4 punti in classifica, non è affatto delle migliori. A gettare altra benzina su un fuoco che divampa sulle sorti di una squadra in crollo verticale vi è un pesantissimo infortunio riportato da uno dei giocatori della rosa emiliana; si tratta del difensore olandese Timo Letschert.

Uscito al 21' minuto del match contro la Lazio, perso per 6-1 nell'ultima giornata di campionato, la settima di Serie A 2017/18, gli esami effettuati sul 24enne hanno rilevato la tragica notizia: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. I tempi di recupero parlano di un lasso di tempo non inferiore ai 5-6 mesi e costringono così il tecnico degli emiliani, Cristian Bucchi, a provvedere all'emergenza con l'acquisizione di un nuovo sistema di gioco e di prendere le dovute contromisure nella speranza di un cambio di rotta immediato.

Dall'infermeria arrivano notizie più confortanti sul fronte Federico Peluso il quale, nonostante la rottura del setto nasale, tornerà a disposizione della squadra neroverde sin da subito, con annessa maschera protettiva al volto.

Ecco di seguito riportato il comunicato stampa del club sulle condizioni dei due difensori:

"Per Timo Letschert gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni saranno fatti ulteriori accertamenti e valutazioni".



"Federico Peluso ha riportato la rottura del setto nasale e per il quale si è provveduto ad un intervento chirurgico presso la Clinica Paideia di Roma per la riduzione della frattura stessa".