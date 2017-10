Hellas Verona: le parole di Pecchia in vista del match contro il Benevento

Source photo: Facebook

Una sfida che potrebbe seriamente valere una stagione. Non ci sono altre denominazioni, per Hellas-Benevento, gara tra neo-promosse che potrebbe regalare, alla possibile vincitrice, una boccata d'ossigeno non indifferente. Intervistato durante la conferenza stampa pre-gara, il tecnico degli Scaligeri Fabio Pecchia ha parlato del momento della rosa veronese: "Ovviamente speravo in un inizio diverso. Però abbiamo affrontato il calendario e le difficoltà, e toccato con mano la Serie A. Da questo dobbiamo trarre vantaggio. E' troppo presto per stabilire quali sono le nostre reali potenzialità, dipenderà dalla crescita della squadra e lo capiremo di partita in partita. Il mio lavoro è quello di tirare fuori il meglio da tutti, ognuno deve rendere al massimo. Dobbiamo crescere sotto il punto di vista dell’autostima e dell’entusiasmo, attraverso la convinzione di tutta la squadra ciascun giocatore saprà dare il proprio contributo per il nostro obiettivo".

In seguito, ha analizzato gli ostici avversari del Benevento, sicuramente vogliosi di successo dopo un inizio scioccante: "Contro il Benevento dovremo avere la voglia di vincere, con entusiasmo e con una prestazione di livello. Loro sono una squadra viva e in salute, ma l'atteggiamento e la voglia di fare punti faranno la differenza. La partita contro il Torino deve essere utile per poter dare indicazioni giuste a tutto il gruppo, abbiamo avuto la voglia di insistere per cercare di raddrizzarla con la giusta determinazione, pur avendo avuto un buon approccio ed essere andati sotto di due gol immeritatamente. Lunedì voglio vedere un Verona determinato, con la voglia di mettere in campo il giusto agonismo e la concretezza necessari per fare gol e vincere la partita".

"Il campionato - continua l'allenatore - può essere suddiviso in tre fasce, per questo a volte ti devi adeguare all'avversario che hai di fronte. Quello che non deve mai cambiare è invece l’identità della squadra e la voglia di mettere in campo le nostre idee di calcio. Dobbiamo essere bravi a fare entrambe le fasi, ed avere la personalità di cercare il possesso del pallone contro qualsiasi avversario. La nostra ambizione è quella di fare un bel campionato, ma per poterlo fare c’è bisogno di rimanere compatti e uniti, giornata dopo giornata".