Serie A - Spal vs Sassuolo, crocevia salvezza

Snodo salvezza al Paolo Mazza. A Ferrara, la Spal di mister Semplici ospita il Sassuolo nel secondo derby emiliano consecutivo. Due squadre in netta difficoltà, accomunate dai cinque punti fin qui conquistati in classifica nelle otto gare disputate: bottino magro per entrambe, estremamente in difficoltà nelle ultime sfide. Se i padroni di casa erano partiti decisamente bene, con il pareggio a Roma contro la Lazio ed un paio di prestazioni positive, nelle ultime cinque gare Borriello e compagni hanno fatto qualche passo indietro dal punto di vista della prestazione e della quadra, perdendo un pizzico di smalto e fiducia che sembravano poter trascinare gli spallini verso qualche risultato positivo in più.

Non molto diverso il momento di forma del Sassuolo di Christian Bucchi, il quale nonostante i quattro punti rimediati nelle ultime cinque gare, denota ancora tante lacune dal punto di vista strutturale e di mentalità, unite a quelle meramente tattiche e tecniche. Dopo la vittoria di Cagliari, contro i sardi allo sbando, sono arrivate altre due sconfitte, alle quali i neroverdi hanno posto rimedio con il pareggio contro il ChievoVerona in una prova tutt'altro che brillante. Scarsa fiducia e pochissimo entusiasmo non aiutano l'ex tecnico del Perugia, che tuttavia prova a tenere alta la concentrazione e toccare i tasti giusti per smuovere la personalità dei suoi interpreti migliori, ancora lontani dalle prestazioni delle annate precedenti.

Le ultime dai campi

Buone notizie per mister Semplici arrivano dall'infermeria, dove Borriello ha recuperato e dovrebbe essere della gara dal primo minuto in coppia con Antenucci. Oikonomou si gioca un posto con Salamon in difesa, con Vicari e Felipe certi di una maglia da titolare. Lazzari e Costa sulle corsie laterali, mentre Schiattarella e Mora spalleggeranno Viviani in mediana.

Bucchi si affida nuovamente al tridente d'attacco ed al sistema di gioco di Di Francesco. Politano e Berardi ai lati di Matri - che dovrebbe prendere il posto di Falcinelli. Magnanelli confermato in cabina di regia, mentre Duncan ed uno tra Missiroli e Sensi completeranno il reparto di centrocampo. Gazzola e Peluso i terzini ai lati di Cannavaro ed Acerbi. Consigli in porta.

Le probabili formazioni

Spal (3-5-2): Gomis; Oikonomou, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, F. Costa; Antenucci, Borriello.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Matri, Politano.