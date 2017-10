Serie B: le neo-promosse scaldano i motori, le big chiamate alla riscossa

Source photo: profilo twitter Venezia Calcio

Nemmeno il tempo di rifocillarsi dopo l’ultima giornata, che è già tempo di turno infrasettimanale, in Lega B, con tante squadre (dieci, ndr), racchiuse in tre punti. Dopo il brutto stop in casa del Venezia, è deciso a riprendersi l’Empoli, che contro il Pescara darà sicuramente vita ad uno spettacolo scintillante e scoppiettante. Per contro, i ragazzi di Zeman tenteranno il colpaccio, trovandosi però contro una rosa molto ben attrezzata. Prova che potrebbe essere considerata come una specie di checkpoint, poi, quella del Venezia, contro un Cittadella infuriato dopo il turno precedente. I lagunari, che stanno davvero sorprendendo, voglio continuare a sognare, i veneti cercheranno però di vincere in casa. discorso analogo anche per la sorprendente Cremonese di Tesser, che contro la Virtus Entella Chiavari cercherà un successo che significherebbe quantomeno la terza posizione. Difficile, ma non impossibile.

Trasferta interessantissima, inoltre, per il Bari, che contro il Brescia di Pasquale Marino proverà a continuare lungo il percorso tracciato nelle scorse gare. I ragazzi di Grosso, dovranno dunque evitare passi falsi, confermandosi come una bella realtà stagionale. Gara del possibile riscatto, per il Frosinone, che dopo un periodo decisamente no potrebbe tornare al successo in casa e contro una Ternana combattiva ma non imbattibile. I ciociari vogliono i tre punti, occhio però agli umbri. Sulle ali dell’entusiasmo, novanta minuti casalinghi per il Novara, contro una Salernitana decisa a non perdere ulteriori punti in vista dei playoff. I ragazzi di Corini partirebbero avanti per il fattore casa, occhio però ai campani. Sfida tra nobili decadute, poi, quella tra Carpi e Palermo, squadre abituate ed attrezzate per altri palcoscenici: difficile dire chi vincerà, si prevede tanto equilibrio.

Scendendo nelle zone centrali di classifica, impegno casalingo per il Parma, contro un Foggia reduce dall’ottima prova contro il Cesena. I ducali vogliono vincere per riavvicinarsi alle zone nobili, i pugliesi per allontanarsi dalla nervosa realtà playout. Incredibilmente dodicesimo dopo aver impressionato nelle prime uscite stagionali, obbligo riscatto per il Perugia, contro un Cesena ugualmente intenzionato, seppur per motivi diversi, a conquistare i tre punti. Gli umbri, forti del proprio pubblico, cercheranno il successo, attenzione all’esperienza di Castori. Simile discorso, per l’Avellino, nel giro di tre giornate scivolato nella zona di bassa classifica. Gli irpini, contro la Pro Vercelli, proveranno a vincere, tornando così in gioco per un posto tra le prime otto. Trasferta delicatissima, infine, per lo Spezia, in casa di un Ascoli in forma e pericoloso. Ne vedremo delle belle.