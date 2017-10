Hellas Verona, le ultime verso l'Atalanta: fuori Fares, in attacco confermato Cerci

La decima giornata di Serie A vede fronteggiarsi Atalanta e Verona in un match dal pronostico incerto. Fonte foto: Twitter @HellasVeronaFC

In casa Hellas Verona non vi è vita facile, specie dopo la pesante sconfitta rinvenuta nel derby. La squadra vista nel match contro il Chievo di Maran ha messo in luce la grinta di un gruppo voglioso di tornare a vivere i fasti delle stagioni passate e di raggiungere al più presto possibile l'obbiettivo salvezza. A fronte di ogni buon proposito vi è però la tenuta difensiva e caratteriale di una rosa dagli interpreti ancora acerbi per quella che è la Serie A.

Per cancellare la bruciante sconfitta dell'ultimo turno, il tecnico degli scaligeri Fabio Pecchia prepara al meglio il suo Verona verso l'insidiosa trasferta contro la sorprendente e sprizzante Atalanta di Giampiero Gasperini. Un match dal pronostico incerto ma che vede come favoriti gli orobici, i quali hanno vinto l'ultimo scontro di campionato contro il Bologna, a fronte di una maggiore concretezza e forza rispetto ai veneti.

In attesa del fischio d'inizio previsto per le 18:30 di domani all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, Pecchia studia l'undici titolare. Vediamo di seguito le ultime novità: in porta, nonostante le ultime prestazioni non esaltanti, ci sarà Nicolas. In difesa spazio alla coppia centrale Caracciolo - Heurtaux, sulle fasce l'unico certo di una maglia da titolare è Souprayen, fermo anche oggi l'acciacato Caceres al suo posto pronto Bearzotti. Rispetto al match contro il Chievo, fuori Fares, autore di una prova sottotono nel ruolo di terzino sinistro. L'assenza dello squalificato Bruno Zuculini verrà rimpiazzata dalla regia di Zaccagni affiancato dall'esperto duo Romulo e Bessa. Confermato il trio d'attacco formato da Cerci, Pazzini e Verde.

Ecco di seguito riportata la probabile formazione dei veronesi:

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Bearzotti, Caracciolo, Heurtaux, Souprayen; Romulo, Zaccagni, Bessa; Cerci, Pazzini, Verde. All. Pecchia

Indisponibili: Ferrari, Bianchetti, Zuculini F., Buchel

Squalificati: Zuculini B.