Crotone - A Roma per l'impresa

Il Crotone si allena a Roma

Dopo la scoppola presa a Genova contro la Sampdoria, con ben cinque reti subite, il Crotone ha deciso di effettuare la preparazione pre turno infrasettimanale direttamente a Roma. Nel secondo allenamento in terra romana per i pitagorici, mister Nicola ha fatto svolgere alla squadra la seduta di rifinitura nel pomeriggio. Prima di calcare il terreno di gioco del Mancini Park Hotel che ospita gli squali, Cordaz e compagni hanno preso visione di alcuni video preparati dal tecnico e dal suo staff, per poi spostarsi sul campo “A” della struttura e svolgere torelli, lavoro tattico e partitella a campo ridotto. A chiudere la sessione, le palle inattive, Martella e Tonev hanno lavorato a parte. Nelle dichiarazioni prepartita, il tecnico ha sottolineato la difficoltà della sfida del calendario, che dopo Sampdoria e Roma presenterà la Fiorentina. Servirà tantissima applicazione ed attenzione per cercare di strappare punti ad una delle big del campionato. Giallorossi che hanno per ora anche fallito tutti gli scontri diretti al vertice e che quindi dovranno trovare punti contro le piccole.

Nicola per provare l'impresa e cercare di strappare un punto in una sfida impossibile, cosa che gli permetterebbe di salire a quota sette punti, in una zona bassa della classifica estremamente equilibrata, deve fare anche la conta degli infortunati. Come già detto Martella e Tonev hanno lavorato a parte e quindi molto probabilmente non saranno della partita. A loro due vanno aggiunti Simy e Rohden, infortunatosi nel riscaldamento pre Sampdoria e non ancora al 100%. Ovviamente fuori il lungodegente Tumminello e Kragl. Il tecnico quindi deve effettuare diverse riflessioni. In porta ci sarà Cordaz, con davanti a lui i soliti Sampirisi, Ajeti, Ceccherini e Pavlovic. In mezzo al campo Mandragora e Izco, con Barberis a prendere il posto di Rohden e Stoian dall'altra parte. In avanti confermato Budimir come finalizzatore, nonostante le prestazioni deludenti. Ballottaggio per quanto riguarda la sua spalla. Attualmente Nalini è in vantaggio su un Trotta non ancora in condizioni ottimali.

La probabile formazione dunque non si schioda molto da quella vista contro la Sampdoria (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Pavlovic; Barberis, Izco, Mandragora, Stoian; Nalini Budimir.