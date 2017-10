Juventus - Spal, parla Leonardo Semplici: "Sfida particolare, ma proveremo a far risultato"

Juventus-Spal: parla Leonardo Semplici | Source photo: twitter SPAL

All'Allianz Stadium arriva la Spal. I ferraresi hanno voglia di riscatto dopo le ultime brutte prestazioni ma si troveranno davanti un avversario non proprio dei più facili. Sarà un'impresa ardua strappare un buon risultato dal fortino bianconero ma l'allenatore Semplici vuole dare filo da torcere alla Juventus.

In conferenza stampa l'allenatore fa il punto della situazione: "Contro la Juventus sarà senza dubbio una sfida particolare, impensabile fino a qualche tempo fa. Per noi è una gara che va oltre il risultato – Semplici continua -. Per molti di noi sarà una partita emozionante ed eccezionale: siamo pronti, ci stiamo preparando al meglio per cercare di migliorare e questa partita deve servire per la nostra crescita."

Il mister della Spal continua parlando dell'atteggiamento che deve avere la propria squadra contro un avversario molto ostico: "Puntiamo a fare una buona gara e proveremo a fare risultato. Chissà, magari la Juve abbasserà la concentrazione e ci concederà qualcosa in più. A parte tutto, sappiamo che dovremo giocare con lo spirito della squadra che non deve sbagliare nulla per controbattere alle qualità della Juventus. Servirà attenzione e personalità, non andremo a Torino per fare una passeggiata o per essere comparse".

Fuori Vaisanen e Costa, confermato dallo stesso Semplici che analizza la possibile formazione da schierare in campo: "E’ logico, qualcosa dovrò cambiare perché in questa fase della stagione le partite cominciano a diventare pesanti e gli impegni si fanno sentire - continua il tecnico - In difesa non ci sarà Vaisanen e anche Costa ha avuto qualche problema: probabile il rientro di Mattiello, mentre in mezzo potrebbe avere spazio Schiavon. I diffidati? Fanno parte del gioco e non posso permettermi di risparmiare qualcuno per questo motivo, quindi Viviani giocherà sicuramente titolare. Cerchiamo equilibrio e il modulo rimarrà sempre lo stesso. Altri? Pa Konate è cresciuto e sta imparando anche a parlare l’italiano, viene da un calcio diverso dal nostro e sta migliorando"

Sull'attacco rimangono alcuni dubbi: "Bonazzoli? E' un giocatore che tengo in considerazione: vedremo se impiegarlo domani sera, se non dall’inizio magari a partita in corso. In attacco giocherò con Antenucci e Paloschi? Non credo sarà questa la coppia offensiva. Non dico niente, all’Allianz Stadium poi vedrete chi giocherà".

[Fonte dichiarazioni: SkySport]