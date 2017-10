Serie B: vincono le tre big, tonfi dolorosi per Perugia e Spezia

Source photo: profilo twitter Frosinone Calcio

Nell’undicesima giornata di campionato, si risollevano le big. Dopo una serie di passi falsi, infatti, le candidate ai playoff tornano a vincere, confermandosi come collettivi temibili ed ostici. Ancora saldamente i vetta, ottimo successo dell’Empoli, che in casa supera il Pescara dando prova di forza e voglia di Serie A: Ninkovic e Caputo aprono le danze, a chiuderle ci pensa ancora l'ex Entella. In mezzo, inutile la rete di Coulibaly. Rocambolesca vittoria anche per il Frosinone, che contro la Ternana soffre ma conquista i tre punti. Avanti grazie a Gasparetto, gli umbri si fanno rimontare da Soddimo, subendo nel secondo tempo il 2-1 di Ciofani. Nonostante il pari di Angiulli, i ciociari ribaltano, guidati dalle marcature vincenti di Citro e Ciano. Bene anche il Palermo, che in casa del Carpi vince 3-1 grazie a due goal di Nestorovski e la rete di Embalo. Vale a poco, dunque, il momentaneo 1-2 messo a segno da Sabbione.

Impatta sul difficile campo della Virtus Entella Chiavari, poi, la Cremonese di Attilio Tesser, che non va oltre l'1-1 ma che conquista comunque un ottimo punto in vista del prosieguo della stagione: Paulinho illude gli ospiti, i liguri pareggiano nella ripresa grazie ad Eramo. Tonfo prevedibile alla vigilia, inoltre, quello del Venezia, che in casa del Cittadella cede, seppur con onore, le armi. I lagunari infatti, dopo la rete di Strizzolo, pareggiano grazie a Stulac, subendo nella ripresa la decisiva rete di Litteri. Rotondo ed importante, al contrario, il 3-0 del Parma, che fuori casa inguaia un Foggia troppo poco pungente. I ducali, avanti grazie a Gagliolo, dilagano nella ripresa, marcando il tabellino con Insigne e Calaio'.

Si porta finalmente in zona playoff, inoltre, la Salernitana, che nella pazza gara di Novara impone il proprio gioco e dà prova di mentalità vincente. Dopo un primo tempo concluso in parità (Gatto e Da Cruz i marcatori), il secondo tempo regala emozioni e spettacolo, con i granata subito in goal grazie al super Sprocati. Inutile, nel finale, il goal di casa messo a segno da Di Mariano. Di misura anche il successo dell'altra campana, l'Avellino, che contro la Pro Vercelli conquista i tre punti grazie ad Asencio. Irpini, ora, a sedici punti. Più netto del previsto, poi, il successo dell'Ascoli, che inguaia lo Spezia imponendosi per 3-1 entro le proprie mura amiche: D'Urso e Carpani indirizzano la sfida nella ripresa, sul finale reti di Terzi e Favilli. Quinta sconfitta consecutiva, infine, per il Perugia, che in casa cede le armi al Cesena, in goal grazie a Jallow e Laribi (due goal per lui).

DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:

20:30 Finale Ascoli 3 - 1 Spezia

20:30 Finale Avellino 1 - 0 Pro Vercelli

20:30 Finale Carpi 1 - 3 Palermo

20:30 Finale Cittadella 2 - 1 Venezia

20:30 Finale Empoli 3 - 1 Pescara

20:30 Finale Entella 1 - 1 Cremonese

20:30 Finale Foggia 0 - 3 Parma

20:30 Finale Frosinone 4 - 2 Ternana

20:30 Finale Novara 2 - 3 Salernitana

20:30 Finale Perugia 0 - 3 Cesena