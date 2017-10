EFL Cup - Per i quarti di finale il Chelsea deve battere un Everton in crisi

Hazard (26) in uno dei precedenti tra Chelsea ed Everton

Nemmeno il tempo di riprendere fiato che il Chelsea deve di nuovo tornare in campo per dare ulteriori conferme. Non è bastata la vittoria in Premier League sul Watford per mettere completamente a tacere chi critica Antonio Conte, accusato di tante cose, tra cui anche di effettuare sedute di allenamento troppo pesanti. La vittoria sugli Hornets è arrivata solo negli ultimi minuti. Anche se finita con un poker, fino all'85' infatti il punteggio era sul 2-2. Inoltre i punti dal Manchester City primo in classifica sono ben nove, con quindi il titolo bis che sembra già essere svanito. Anche in Champions sono arrivate critiche, dopo che con la Roma, in una partita che sembrava ormai vinta, è arrivato un 3-3. Situazione dunque che resta bollente a Stamford Bridge, con Conte chiamato a dare un'altra scossa in questa sfida contro l'Everton in Carabao Cup. Un avversario dal nome altisonante, ma che in realtà è in una crisi molto più profonda rispetto ai londinesi.

La squadra di Liverpool ha infatti esonerato in queste ore Ronald Koeman, dopo aver raccolto solo otto punti in nove turni ed aver incassato cinque reti contro l'Arsenal. Nemmeno in Europa League le cose vanno bene. Infatti i Toffees rischiano seriamente di andare a casa già nella fase a gironi, visto che Atalanta e Lione viaggiano ad un'altra velocità. La cessione di Lukaku è stata più pesante del previsto e gli innesti di Klaassen, Sigurdsson e Rooney per ora non hanno portato gli effetti sperati. In attesa di sapere chi sarà il nuovo allenatore (anche Mazzarri nella lista dei candidati), in panchina per questa sfida ci sarà Unsworth, vice allenatore dell'Under 21 dell'Everton. La Carabao Cup sembra veramente superflua ad oggi per una squadra che è attualmente in una zona che si traduce in lotta per la salvezza e che è anche impegnata in Europa, vetrina dove le debacle sono decisamente più altisonanti.

Le ultime

Il Chelsea dovrà rinunciare a Drinkwater, Kantè e Moses. Il turnover di Conte seguirà dunque anche queste defezioni. In porta ci sarà Caballero. Il terzetto difensivo sarà composto da Rudiger, Christensen e Cahill. In mezzo Zappacosta, Fabregas, Bakayoko e Kenedy. Tridente d'attacco composto da Musonda, Batshuayi ed Eden Hazard.

Nell'Everton è abbastanza sicuro di giocare Gueye, espulso nella sfida di campionato contro l'Arsenal e c'è Schneiderlin in dubbio, il modulo dovrebbe essere un 3-5-2, difesa a tre dunque anche per Unsworth. In porta Pickford, davanti a lui Keane, Williams e Jagielka. In mezzo al campo Martina Sigurdsson, Gueye, Vlasic e Baines. Davanti coppia d'attacco Klaassen-Niasse.

Probabili formazioni

Chelsea (3-4-3): Caballero; Rudiger, Christensen, Cahill; Zappacosta, Fabregas, Bakayoko, Kenedy; Musonda, Batshuayi, Hazard.

Everton (3-5-2): Pickford; Keane, Jagielka, Williams; Martina, Sigurdsson, Gueye, Vlasic, Baines; Klaassen, Niasse.